Fuera infiltrados y oportunistas de Redes Sociales Progresistas

Logran cumplir con los requisitos que establece el INE para ser partido nacional.

El delegado nacional de las Redes Sociales Progresistas en Puebla, Christian Macip, reconoció la depuración que se dio en la asociación política antes de que obtenga su registro como Partido Político Nacional, e indicó que algo que deben entender quienes se afilien al mismo, es que no hay cabida para infiltrados u oportunistas.

En entrevista telefónica, el delegado nacional, recordó que hace una semana la dirigencia nacional destituyó al coordinador de las RSP en el estado de Puebla, Juventino Sánchez Barrera, y desconoció “todos los nombramientos que hubiera entregado”, e indicó que se trata de una acción para fortalecer al instituto político desde su fundación.

Advirtió que Sánchez Barrera se había conducido de manera no muy ética, y había hecho acuerdos al margen del movimiento.

Precisó que se tuvieron que reponer los nombramientos en puestos directivos realizados por él, a fin de que se lleve a cabo una revisión, y se precise cómo serán las alianzas que se harán, y llevar a un buen camino el partido.

Cristian Macip, insistió en que en el partido no se quiere a infiltrados, sino gente comprometida que no tenga una agenda propia, que busque acercarse a la ciudadanía.

Afirmó que hasta ahora son la única asociación política que ha logrado cumplir con todos los requisitos para obtener el registro como partido político nacional, tanto en asambleas, además de haber llegado al 107 por ciento de la afiliación que pide el Instituto Nacional Electoral (INE).

El delegado nacional reiteró que ellos no buscarán solo mantener el registro en el próximo proceso electoral, sino demostrar que son una fuerza real a nivel nacional, rebasando el 3 por ciento que buscan otros partidos, solo para sobrevivir.

Christian Macip, reiteró el respaldo de las RSP al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, como en campaña, e indicó que se le reconoce la lucha que dará contra la criminalidad y su esfuerzo por reconciliar a Puebla, pero preciso "no vamos a ser un satélite de Morena".

Indicó que en Puebla era necesario un cambio de régimen, que se dé la democratización del estado sin persecución que hubo en contra de opositores durante casi diez años.

Al ser cuestionado sobre el papel de la maestra Elba Esther Gordillo en el partido, reconoció que es asesora pero no la dirigente del mismo, y señaló que su aportación es importante para presentar propuestas en materia educativa.

Subrayó que no se trata de un "mito" su cercanía con la organización, pero "la maestra no ha participado activamente, no es militante, hasta ahora, pero sin duda yo creo que es una mujer que si nos cuenta la historia y nos da tips, pues conoce mucho de lo que hay que hacer y lo que no. Ojalá y nos contará pronto".

Aclaró también que Fernando González, el comisionado nacional de las RSP, es su yerno, y ha demostrado tener el respaldo de la sociedad.

Del papel de las Redes Sociales Progresistas insistió "No vamos a jugar a escamotear votos, a la oportunidad o a hacer negocio con las prerrogativas; ese no es nuestro proyecto. Nuestro proyecto es grande, es importante y es permanente. Para serlo, hay que tener mucha seriedad en lo que hace”.

Comentó que la formación del partido es con una convocatoria a la sociedad y los cuadros que han sido desdeñados en otros institutos, la meta de crear instituto político que, sin ser satélite, dé una verdadera batalla electoral en 2021, como una opción de participación política para la clase media, principalmente.