Exige AMLO a funcionarios a mantenerse al margen en elección de Morena

El mandatario federal advirtió que todo aquel que sea sorprendido participando en las elecciones, será denunciado ante las autoridades.

Durante el proceso interno de Morena para renovar la dirigencia nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue cuestionado por el tema y señaló que los funcionarios no deben estar relacionados en los temas de los partidos.

López Obrador advirtió que todo aquel que sea sorprendido participando en alguna reunión relacionada con Morena y su proceso interno, será denunciado e investigado por la Fiscalía Electoral.

“Funcionario que se meta a eso, lo primero es separarlo del cargo, pedirle su renuncia y ponerlo a disposición de la Fiscalía Electoral; Hay algunos que les cuesta trabajo entender esto".

Por otro lado, el mandatario federal aseguró no tener interés en lo que ocurra en el partido que fundó en 2011.

"No tengo nada que ver, no me importa, no me interesa”.

En el tema, AMLO señaló que lo único que ha hecho relacionado con este tema es recomendar a los militantes de Morena que hagan la elección del nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) mediante una encuesta.

La elección de Morena se llevará a cabo en el mes de noviembre cuando se conozca el relevo de Yeidckol Polensky, quien tomó las riendas del partido cuando AMLO se postuló como candidato a la Presidencia de la República la cual ganó en 2018.