Exige Consejo Tiyat Tlali a Semarnat rechazar Manifestación de Impacto Ambiental a Minera Gorrión

Activistas de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcholhua insistieron en que algunos habitantes de Ixtacamaxtitlán rechazan que se desarrolle el proyecto de extracción de oro y plata a cielo abierto.

Al menos 40 comunidades de Ixtacamaxtitlán pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no emitir la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la empresa Minera Gorrión, informaron este martes los activistas de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcholhua.

La importancia de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) radica en que al ser avalada por las autoridades de Semarnat, se estaría otorgando el permiso a la filial canadiense Alamaden Minerals para desarrollar el proyecto minero Ixtaca.

En entrevista telefónica para Intolerancia Diario, Alejandro Marreros Lobato, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcholhua, recordó que este martes representantes de diferentes comunidades de Ixtacamaxtitlán entregaron –en la Ciudad de México- al titular de la Semarnat, Víctor Toledo Manzur, cerca de 3 mil 500 firmas contenidas en más de 40 actas de asambleas desarrolladas en comunidades del municipio de la Sierra Norte, en donde, dijo, se rechaza el proyecto de minería a cielo abierto.

“A través de los escritos (queremos) hacer saber a la Semarnat que no damos nuestro consentimiento para que se construya la mina y por tanto, que se niegue el manifiesto de impacto ambiental, mismo que está próximo a resolverse”, dijo sin presentar copia de las rúbricas recolectadas.

Marreros Lobato destacó que la entrega de firmas ocurre en el marco de la resolución de la Semarnat, para la entrega de la MIA, en donde consideró que de fallar a favor de la minera, se estarían violentando los derechos humanos de los pobladores de las comunidades cercanas a la mina.

Explicó: “Es uno de los permisos que se necesitan (la Manifestación de Impacto Ambiental) sin duda que es muy importante, por eso es que nosotros venimos a decir que se nos garantice el derecho humano al ambiente sano, que se estaría violentando nuestro derecho humano a vivir en un ambiente sano”.

Población indígena

Acerca de la presencia de población indígena en las comunidades de Santa María Zotoltepec, Zacatepec, Almonamique, Ixtacamaxtitlán, La Vega, Almeya, El Encanto, Cruz de Ocote, Loma Larga, Ahuetano y Tultigic; Alejandro Marreros dijo que sí habitan estos espacios y tildó de ignorantes a los asesores de la Minera Gorrión.

No obstante, a inicios de octubre, la firma había presentado los informes correspondientes emitidos por la Comisión Nacional para los Derechos Indígenas donde se confirma, que, si bien Ixtacamaxtitlán es un municipio con presencia indígena, específicamente dentro del área de influencia del proyecto no hay comunidades de este tipo por lo cual la consulta indígena para cuestionar a los pobladores la construcción de la mina a cielo abierto para extraer oro y plata, que solicitaron los activistas, no procedió.

“Se ha argumentado que en la zona pues no habitamos población indígena, pues con bastante ignorancia la minera y sus asesores, pues Ixtacamaxtitlán es un pueblo originario, es un pueblo prehispánico”, refutó el activista.

Minera sobrepasó número de barrenos: activistas

Por otra parte, Alejandro Marreros denunció que parte del impacto ambiental se ve reflejado en los barrenos, pues acusó que mientras lo permitido es barrenar –aproximadamente- a 190 metros de profundidad, Minera Gorrión estaba realizando excavaciones de hasta 700 metros.

Alejandro Marrenos comentó: “La minera estaba barrenando en lugares donde no tenía permitido y estaba haciendo más barrenos de los que estaban autorizados (…) es hasta 190 metros de profundidad aproximadamente y la minera ha estado barrenando de entre 200 a 700 metros de profundidad, esto yo no me lo invento, estos son datos que ellos mismos (la minera) han estado entregando a sus inversionistas”.

Al respecto Minera Gorrión insistió en que la NOM120 no establece cuál es la profundidad máxima para realizar las perforaciones y que mientras no se realicen los barrenos en más del 25 por ciento del espacio marcado por la concesión, ellos cumplen con las normas mexicanas.

Marreros Lobato recordó que la exigencia a la Semarnat es cancelar por completo el proyecto minero, así como todas las concesiones en la Sierra Norte de Puebla, porque “pone en riesgo la vida de las poblaciones que ahí habitamos, esta minera a cielo abierto es incompatible con la sustentabilidad”.