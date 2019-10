En riesgo de que vestigios arqueológicos descubiertos en Atlixco sean enviados a la Ciudad de México

Los vestigios encontrados en febrero podrían ir a la CDMX si el gobierno del estado no destina recursos para su investigación y preservación.

La diputada local por este distrito, Guadalupe Muciño Muñoz advirtió que es urgente que el gobierno del estado así como el municipio de Atlixco conjuntamente desplieguen acciones para preservar la zona arqueológica hallada a fin de evitar que los vestigios sean trasladados a museos fuera de Puebla.

En rueda de prensa recordó que presentó al Congreso un exhorto al gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, así como al alcalde, Guillermo Gutiérrez Velázquez, para que destinen recursos económicos para conservar este sitio, ubicado a 15 minutos del centro de Atlixco, hallado entre los meses de febrero y marzo de este año.

La legisladora por ese distrito comentó que el alcalde instruyó a personal de su administración municipal para compra del predio, sin embargo, esto no se ha cumplido por lo que estimó necesario que se realice una urgente intervención de la autoridad estatal.

“Se le hizo un llamado al presidente municipal, él dijo que se comprara el terreno y no ha sido atendido y finalmente sino se cuida lo que se acaba de encontrar de estos vestigios y no se preserva se va a perder porque no tenemos la cultura de protección”.

Muciño Muñoz comentó que está buscando una entrevista con el titular de la Secretaría de Cultura, Julio Glockner Rossáinz, para solicitar su apoyo en este tema derivado de la importancia del hallazgo arqueológico y lo que representa para la región de Atlixco.

Subrayó que la preservación de esta zona arqueológica generará un mayor interés de los turistas por acudir a visitar este Pueblo Mágico lo que, aseguró, detonará la derrama económica en la región.

“Nos interesa a todos que se preserve este tipo de cosas, que tenemos a media hora, imagínense lo que significa para los atlixquenses ser una cultura milenaria pero también es importante para el estado”.

La importancia del descubrimiento

Tras una investigación por parte del personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se descubrió que en la zona arqueológica se localizaron dos esqueletos humanos, los cuales tenían en su mandíbula una piedra verde (jade) que a decir de los expertos se creería que estos personajes podrían gozar de una nueva vida después de la muerte.

También se tiene registro del hallazgo de dos montículos, uno de ellos está intacto, aunque un poco afectado por la naturaleza del lugar, mientras el segundo es la base de una pirámide que se encuentra al pie del cerro de San Miguel, y que desgraciadamente una construcción que se hizo hace algún tiempo, corta parte de este basamento, agregan expertos.

Los hallazgos surgen de un estudio por parte del INAH, después de una solicitud de licencia de construcción en un predio de la colonia Solares Grandes, por parte de una familia.

Por esta razón, el INAH a través del arqueólogo Miguel Medina Jean, convocó a las autoridades municipales para dar conocimiento sobre el patrimonio prehispánico encontrado en la zona antes mencionada.

Durante la investigación, se han encontrado algunos vestigios que datan de hace 3 mil años A.C., los cuales ponen en alto el nombre de Atlixco como uno de los puntos arqueológicos e históricos más antiguos de la Mesoamérica.

En entrevista, Marco Aurelio Vargas, Director de Patrimonio, Historia e Identidad del municipio, mencionó que se espera que los resultados que INAH determine sean positivos, mismos que seguirán enriqueciendo la identidad y el patrimonio que conserva Atlixco.

Dicho hallazgo se logró después de que una familia solicitara un permiso ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la construcción de una casa de la zona de Solares en Atlixco.