Un momento hostil vivió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump cuando se presentó ayer por la noche en el quinto partido de la Serie Mundial de Béisbol 2019 entre los Nationals de Washginton y los Astros de Houston, fue recibido entre abucheos y gritos de ‘¡Enciérrenlo!’.

Acompañado por su esposa Melania Trump y otros funcionarios, el mandatario de la Unión Americana acudió al quinto juego del Clásico de Otoño.

Durante uno de los espacios entre turnos, las cámaras captaron la presencia del polémico político y en cuestión de segundos los asistentes abuchearon de forma simultánea a Trump.

President Trump was greeted with boos and ‘lock him up’ chants when he appeared on screen at the #WorldSeries https://t.co/giJkOUjPBk pic.twitter.com/FvrA1wKUrJ