Erasto Amador destaca acciones en Infraestructura básica y Educación

Al cumplir su primer año de gobierno, el alcalde de Tecali de Herrera, Erasto Amador Báez destacó que gracias a la planeación y diagnóstico real del municipio, se ha logrado visualizar y atender las necesidades de las familias tecalenses en obras de infraestructura básica e imagen urbana; además, de reforzar la Seguridad Pública, apoyo a la Educación, Deporte, el Campo, la Salud y el Artesanal.

En entrevista para Intolerancia Diario, Amador Báez expuso que se encontró con un municipio con comunidades olvidadas, sumidas en el rezago y la marginación; por lo que, junto con su equipo de trabajo, se dieron a la tarea de identificar las necesidades más apremiantes de los habitantes y destinando los recursos económicos de manera eficiente y equitativa para responder a las demandas.

Informó que de los más de 23.9 millones de pesos del recurso federal correspondiente al ramo 33 se destinaron a obras públicas y acciones en beneficio de todos los habitantes; además, se logró un recurso del Programa Uno más Uno por más de 2.4 millones de pesos y por parte del gobierno del Estado un recurso extraordinario por más de 4 millones de pesos.

“Se gestionaron, además, más de 1.5 millones de pesos; además de crear el Instituto Municipal de la Mujer con una gestión que realizaos de 200 mil pesos. Dando un total de ingresos adicionales de cerca de 8 millones de pesos. Hoy contamos con finanzas sanas para Tecali de Herrera, ya que no contratamos deuda pública. Es un honor pero también una responsabilidad dirigir los destinos de nuestro municipio, y por esa razón me he conducido y me seguiré conduciendo con absoluta responsabilidad y honestidad en el ejercicio del dinero público que es de nuestra gente”, aseguró.

Obra Pública

En materia de Obra Pública, Amador Báez resaltó que en este primer año se introdujeron más de 8 kilómetros de la línea de agua potable dotando de servicio a familias de las comunidades como Santa Cruz Ajajalpan, Concepción Cuautla, San Buenaventura, San Luis, Ahuatepec entre otras; además, se mejoró el servicio en la cabecera municipal con la construcción de 2 kms de línea de conducción.

“Llevamos a cabo el equipamiento de los pozos del Barrio de Analco y la J.A. de la Trinidad además de iniciar la construcción de un tanque de almacenamiento en el barrio de Tzocuilac. Con una inversión de poco más de 3.9 millones de pesos. Ampliamos nuestra red sanitaria en casi un kilómetro beneficiando a localidades como San Luis Ajajalpan y Ahuatepec, además de llevar a cabo la ejecución de un colector pluvial en la avenida 25 de agosto de la cabecera municipal.

“En el rubro de electrificación se realizaron en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad 1.2 kilómetros de ampliación de este servicio beneficiando a familias de San Buenaventura, San Luis y La Trinidad Tianguismanalco que por primera vez contaran con luz eléctrica en sus hogares”, precisó.

Educación

Por otro lado, en el sector Educativo, Amador Baéz aseguró que entre los principales compromisos de su gobierno es fortalecer la infraestructura en este rubro; por lo que, en conjunto con los padres de familia se llevó a cabo la construcción de un comedor escolar en la comunidad de San Buenaventura, beneficiando a más de 190 alumnos.

Mientras que en las escuelas Telesecundarias “Doroteo Arango”, de la localidad de Concepción Cuautla; el bachillerato, Valeriano Trujano, de San Luis Ajajalpan y la Telesecundaria “Estela Morales”, de Ahuatepec, se llevó a cabo la edificación de 3 aulas didácticas equipadas; seguido de los trabajos de mantenimiento de 8 aulas a través de la impermeabilización de losas de azotea y entrega de material para la construcción de diferentes espacios y áreas de recreación como el CAIC de Loberas; en conjunto con una inversión de 2.1 millones de pesos.

Asimismo, destacó que se firmó un convenio con la Universidad Tec de Oriente para impartir la carrera en Derecho, otorgando una beca del 50 por ciento a todos los alumnos, misma que se imparte en las instalaciones de la presidencia municipal y que dio inicio en junio de 2019 beneficiando a 36 ciudadanos.

“Durante este primer año de gobierno, logramos la Recuperación de la Biblioteca Pública Municipal, que al momento de recibir esta administración, se encontraba en condiciones de abandono. El ayuntamiento promovió la realización de 6 círculos de fomento a la lectura en niños y jóvenes, considerando a la educación como la herramienta fundamental para conseguir una sociedad preparada en búsqueda de mejores condiciones de vida”, puntualizó.