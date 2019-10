Notarios estuvieron al servicio del poder y del dinero: Miguel Barbosa

El mandatario dijo que enviará al Poder Legislativo una reforma a la Ley del Notariado, que pretende acabar con las prácticas de corrupción.

Los titulares de las 29 notarías a las que se les retiraron los sellos y folios el pasado martes "estuvieron al servicio del poder y del dinero", por ello el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que enviará al Poder Legislativo una reforma a la Ley del Notariado, que pretende acabar con las prácticas de corrupción y que todos los procesos que se operen desde estos espacios sean apegados a la ley, pues denunció que hubo acciones de forma arbitraria y despojos a cargo de algunos fedatarios que atentaron en contra de las y los ciudadanos.

El jefe del Poder Ejecutivo abundó en que los martes gran cantidad de ciudadanos han recurrido en ayuda del estado, y es que por medio de las notarías se han consumado fraudes y despojos, "hay de todo, los hombres del dinero porque lo que hacían era: me gusta este terreno, hacían una escritura privada, la protocolizaban con un notario, la inscribían en el Registro Público de la Propiedad y metían a la cárcel al legítimo propietario que se enteraba ahí que había otra escritura y después entraban a construir, eso pasó en Puebla", dijo.

En conferencia de prensa, el gobernador abundó sobre las irregularidades en las que operaban 29 notarías entregadas en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas. Dijo que en principio no hubo convocatoria para el nombramiento de los notarios y tampoco hubo decreto para confirmar la creación de cada notaría; además, agregó que, a través de estos espacios, se hicieron negocios de despojos, así, aunque sin mencionar los nombres, dijo que los titulares de las patentes se comportaron como "unos verdaderos pillos".

Indicó que cada expediente es diferente, por lo que en principio se actuará específicamente en un tema administrativo con estas 29 notarías entregadas, pero no descartó que puedan caer otros personajes quienes estuvieron involucrados en la operación para consumar negocios; por ejemplo, el exsecretario general de gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano.

"Lo que ocurrió en esa colusión de intereses políticos y personales, de lo cual se han tomado datos y por eso no me atrevo a decir que hay responsabilidades de otra índole, pero si se estima necesario presentar una acusación ya lo decidiremos, hasta este momento no hemos tomado ninguna decisión al respeto, pero de que hubo; por ejemplo, hay una notaría que el que se ostenta como titular de notaría es un muchacho, es el cuñado de Eukid Castañón, pero el titular es otro y que en la notaría el que despacha es este y así hay muchas", dijo.

El mandatario estatal dijo que el retiro de los sellos y folios es apenas el inicio de la profunda investigación que se realiza, por ello para garantizar un buen funcionamiento, regulación en la otorgación de las notarías y que los titulares sean personas ajenas a actos de corrupción el ordenamiento en la materia debe reformarse.

"Cada expediente es diferente, unos falsificaron examen notarial, otros falsearon las prácticas notariales, diferentes casos, cada caso es distinto y lo otro lo digo con franqueza, la enorme corrupción que hubo entre hombres y mujeres del poder con los titulares de muchas notarías, esa vinculación de los beneficiarios reales y los beneficiarios formales, cosa verdaderamente inadmisible, el asunto por lo que se lleva es por haber decretado y acordado por parte del Ejecutivo Estatal la revocación del funcionamiento de las notarías que se expidieron al final del gobierno de Rafael Moreno Valle", dijo Miguel Barbosa Huerta.

A quién infrinja la ley se le tiene que aplicar la ley

El gobernador dijo que para todo aquel servidor público que infrinja con la ley se le tiene que aplicar la ley, no solo en el caso de las notarías sino en el tema de la "Estafa Maestra" que involucra a diversos personajes de la vida pública, entre ellos Juan Carlos Lastiri Quirós, aprehendido la mañana de este miércoles en Zacatlán.

Barbosa Huerta confirmó su detención por orden de un juez federal, pero dijo que este es un tema en el que tendrán que abundar las autoridades federales, pues Juan Carlos Lastiri Quirós fue subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cercano a Rosario Robles Berlanga.

"Lo que se tiene confirmado es que está detenido en el reclusorio oriente, las causas y delitos que se le imputan no han sido corroborados y todos suponen que es por los asuntos relacionados con el manejo indebido de los diferentes programas federales que se dieron desde Sedatu, es lo que se especula, es lo que puedo opinar y que se aplique la ley, nadie puede lamentar que se aplique la ley, aquellos que digan que aplicar la ley es un asunto de persecución, lo que esta hablando es de un comportamiento de hipocresía, de hipocresía, entonces para mí el que infrinja la ley se le tiene que aplicar la ley", dijo el gobernador.

“El grillo”, la figura más importante de la delincuencia en Puebla

El mandatario confirmó que Cristian N. alias "El Grillo" es una de las más importantes figuras de la delincuencia en Puebla y desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) intentaba seguir delinquiendo, por ello es que se ordenó su traslado a un penal federal de alta seguridad en Oaxaca.

Mencionó que como él otros delincuentes fueron trasladados a otros penales, entre ellos “Julio Mix”, "ya lo trasladaron a un penal federal, ya no está en Puebla, él, “Julio Mix” y otros tres, están en Miahuatlán, Oaxaca, y otros tres han de ir camino rumbo a Tapachula, en un operativo de traslado que se hizo por la noche casi madrugada del día de hoy", dijo el gobernador.

"Por su peligrosidad, por su peligrosidad, eso es lo que quiero decirles fue un asunto de estrategia, estrategia en contra de la delincuencia, solo este gobierno ha estado combatiendo a la delincuencia, lo anterior era solapar, lo que hubo antes fue solapado. Cristian N. era la figura más importante de la delincuencia en Puebla y quiso desde su reclusión seguir controlando todo", dijo el gobernador.