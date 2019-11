A salvo Juan Carlos Lastiri, reportan que ya esta con familia

Durante más de 48 horas se desconoció el paradero del exsubsecretario; la mañana del miércoles fue levantado por sujetos armados.

Después de más de 48 horas de su desaparición, Juan Carlos Lastiri Quirós, fue devuelto a su casa y ya se encuentra con su familia, así lo confirmó el ex diputado federal, Víctor Giorgana Jiménez.

Por medio de su cuenta de twitter citó: "Fuentes cercanas y confiables confirman la aparición de @JuanCLastiri . Su familia ya goza de su compañía y nosotros de mayor tranquilidad".

Fuentes cercanas y confiables confirman la aparición de @JuanCLastiri . Su familia ya goza de su compañía y nosotros de mayor tranquilidad. — Víctor Giorgana (@VictorGiorgana) November 2, 2019

Por otra parte, el periodista Enrique Núñez dio a conocer la información a través de su cuenta de twitter y confirmó que el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ya se encuentra con su familia.

De acuerdo a la información que se dio a conocer la noche de este viernes, el funcionario pudo haber sido plagiado, pues el miércoles cuando se encontraba haciendo ejercicio en su tierra natal, en Zacatlán, fue levantado por un grupo de presuntos delincuentes.

Previo a esta información, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorenzo Rivera Sosa, informó en entrevista que la familia de Juan Carlos Lastiri Quirós, ex subsecretario de la Sedatu ya se preparaba para pagar un posible rescate, pues afirmaron que no fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) como incluso lo afirmó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, el pasado miércoles.

Rivera Sosa, refirió que habló con la esposa de Juan Carlos Lastiri, por lo que su familia ya estaba preparada para los acuerdos con los presuntos plagiarios, pues afirmaron que no estaba detenido como se especuló.

"Al final lo que entiendo y por lo que logre hablar con su familia se considera que sí fue un levantón. Platique con su esposa y por lo que me explicó brevemente por la preocupación y por cómo están pasando las cosas, ya me hizo notar que se está preparando para buscar economizar y para poder liberar a su esposo", dijo en entrevista.

El líder del PRI en el estado, refirió que la familia de Juan Carlos Lastiri Quirós estuvo preocupada por el ex funcionario federal, pues además el gobierno del estado también informó que se trataba de una detención, pero no es así, pues fue un "levantón", por lo que incluso las autoridades deben intervenir para la investigación de este caso.

Incertidumbre en aumento

El dirigente estatal del PRI Lorenzo Rivera Sosa afirmó que la incertidumbre fue en aumento, pues pasaron más de 48 horas sin saber nada del funcionario federal, por lo que urgió a que las autoridades que investiguen qué pasó tras esta desaparición forzada de quien también fue dirigente priista en el estado.

El líder del PRI también comentó que la familia de Juan Carlos Lastiri Quirós solicitó información a los reclusorios y le afirmaron que no estuvo detenido, pues no hubo orden de aprensión en su contra, a pesar de que se especuló que podría ser capturado por su supuesto involucramiento en la denominada Estafa Maestra.

Reúnen recursos económicos

La familia de Juan Carlos Lastiri Quirós recolectó recursos económicos, pues según Lorenzo Rivera Sosa se habría pagado un rescate para que liberaran al ex funcionario federal.

En este orden, el dirigente estatal del PRI urgió a que autoridades de los gobiernos federal y estatal, esclarezcan este tema en el que se vio involucrado el ex funcionario priista y quien en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue uno de los políticos poblanos consentidos.

"Me hizo notar que buscará con amistades y familia para tener algo y liberarlo", comentó el dirigente del PRI, previo a la aparición del ex funcionario, quien además agregó que la plática con la esposa Lastiri Quirós fue reservada y sin más detalles para evitar daños en contra del ex funcionario federal.

Su desaparición

Hace un par de días, Juan Carlos Lastiri Quirós, ex funcionario federal desapareció en su tierra natal, cuando en conjunto con familiares y amigos se encontraba corriendo y haciendo ejercicio. Los testigos afirmaron que se trataba de hombres armados quienes lo privaron de su libertad.

Después se comenzó con la especulación de que el ex funcionario federal estaría detenido y que sería uno de los funcionarios vinculados a la Estafa Maestra, pues fue subsecretario de la Sedatu, la que dirigió Rosario Robles Berlanga, quien está presa.

Los familiares de Lastiri Quirós, afirmaron no saber nada de su paradero hasta que la noche de este viernes circuló la información de que el funcionario ya se encontraba con su familia.