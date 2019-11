La UDLAP realiza workshop en conjunto con universidad del Reino Unido

En este workshop participan estudiantes de distintos niveles: preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado.

La Universidad de las Américas Puebla y la Universidad de East Anglia del Reino Unido realizarán durante el 4 y 5 de noviembre, en la casa de estudios de Cholula, un taller cuyas actividades se centran en los desafíos globales, buscando las estrategias que permitan reducir los retrasos entre los esfuerzos de investigación y la adopción generalizada de soluciones innovadoras y tecnologías modernas, particularmente en el sector del procesamiento de alimentos.

Para dar la bienvenida al taller/workshop ‘Learning innovation in food processing by considering economic, social and environmental impacts, during the development of new products and processes’, Sergio Picazo Vela, decano de Investigación y Posgrado de la UDLAP, incitó a los participantes a aprovechar todos los conocimientos y las diferentes actividades que se impartirán, pues les servirán para conocer las diferentes áreas que involucran propuestas reales de productos e innovaciones tecnológicas, considerando aspectos sociales, ambientales y económicos. “El taller se centrará en aprender innovación y estrategias empresariales para la adopción de tecnologías modernas en el sector del procesamiento de alimentos”, explicó.

Asimismo, en la ceremonia inaugural, Jorge Humberto Mayorga Amaiz, oficial de Proyectos de Educación Superior en el British Council México, agradeció la oportunidad para el organismo que representa de poder contribuir financieramente a este esfuerzo por crear nuevos modelos de innovación y emprendimiento, que acerquen las ideas e iniciativas de los futuros líderes a las empresas e instituciones de gobierno para articular estrategias que puedan desarrollar el crecimiento económico y en este caso un mejor procesamiento de alimentos. “Hoy más que nunca, las universidades deben ser potenciales catalizadores de este cambio proactivo y disruptivo, que genere la mayor cantidad de conocimiento y por consiguiente beneficios para su entorno inmediato”, comentó.

Después del acto protocolario, el primer taller impartido estuvo a cargo de Alfonso Ávila Merino, profesor asociado en gestión de la innovación de la Norwich Business School (NBS) en la University of East Anglia, quien a través de ejemplos y varias dinámicas brindó herramientas empresariales que permitan desarrollar la capacidad de interactuar, de tomar el liderato y arrojar ideas que contribuyan a una empresa. “Los negocios son así, tienen que romper el hielo y ver qué es lo que tienen que hacer y sin conocerse tienen que entregar algo”, explicó Ávila Merino a los participantes.

Cabe mencionar que en este workshop participan estudiantes de distintos niveles: preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado, así como catedráticos de diversas instituciones. Asimismo, que entre las actividades que se tienen planeadas durante los dos días están dos talleres, uno sobre la ciencia de implementación y el otro sobre cómo ir del conocimiento a la innovación, además de una mesa redonda bajo el tema de oportunidades y retos de proyectos con diferentes empresas como Bimbo, Coca Cola, Sabormex y la UDLAP.