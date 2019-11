El Tren Maya se pagará con los ahorros del gobierno: AMLO

El presidente de México destacó que la obra se someterá a consulta ciudadana; en caso de aprobarse, podría estar listo en 2024.

En la conferencia matutina de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que el proyecto del Tren Maya será financiado mediante el dinero ahorrado del gobierno y no con crédito como se planteó en un inicio.

En Palacio Nacional, el mandatario federal detalló que a pesar de que al principio se tenía contemplado que la obra fuese financiada por medio de un crédito, actualmente podrá realizarse mediante recursos propios, los cuales fueron obtenidos por medio del combate a la corrupción.

"Se decidió que se haga con recursos propios, no va haber deuda. Todo esto porque tenemos ahorros, siempre he dicho que la corrupción no solo hay que combatirla por índole moral, sino porque se liberan fondos".

AMLO destacó que el Tren Maya será posible si las comunidades indígenas dan su aprobación mediante consulta ciudadana la cual contará con el lenguaje nativo de las comunidades.

Este viernes 15 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la convocatoria a la consulta la cual está dirigida a las autoridades e instituciones de los municipios y comunidades como los pueblos indígenas Maya, Ch'ol, Tseltal, Tsotsil, así como otros ubicados en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El documento que firmó en Palacio Nacional durante su conferencia matutina, López Obrador destacó que el proceso de consulta se realizará a partir de este viernes hasta el 15 de diciembre mediante Asambleas Regionales Consultivas.

El presidente de México expuso que previo a las consultas, el Gobierno de México hará brigadas informativas con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la importancia de su participación y proporcionarle información del Tren Maya.

De acuerdo con AMLO, este proyecto que es uno de los más ambiciosos de su sexenio podría quedar listo entre 2023 y 2024.