Ayuntamiento no negociará la permanencia de ambulantes durante el Guadalupe-Reyes

El secretario de Gobernación René Sánchez Galindo, aclaró que la fecha límite para establecer negociaciones, el jueves 12 de diciembre.

Al refrendar que los vendedores ambulante mantendrán presencia en las calles de Puebla, el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, aclaró que será de forma ordenada y reducida.

Bajo ese panorama, acentuó que continúan las charlas con los líderes de las agrupaciones para establecer diferentes estrategias para desarrollar en la temporada Guadalupe-Reyes que comenzará el 12 de diciembre.

Pero aclaró que la fecha límite para establecer negociaciones, el jueves 12 de diciembre pero espera que se dé resultados antes para difundir la estrategia que se llevará a cabo.

Además negó que los vendedores ambulantes estén en un proceso de amago a la Secretaría de Gobernación con mantenerse en las calles del Centro Histórico porque existe un dialogo permanente con líderes, pero reconoció que permanecerán en ese gran perímetro que ocupan

Ese amago de mantenerse en temporada del Guadalupe-Reyes, advirtió no lo han realizado al seno de la dependencia municipal.

“Tenemos una mesa de diálogo, nosotros vamos a establecer una mesa para determinar (ese punto); es uno de los objetivos de que se queden 750 (ambulantes)”.

Subrayó que no hay una propuesta formal del ambulantaje, al indicar que se está analizando, una de las alternativas, “no es la única propuesta (que se queden los ambulantes), hay otras propuestas; los compromisos que adquieren los ambulantes, la reducción, el ordenamiento de las calles”.

Indicó que no es una bomba de tiempo la presencia de informales si permiten su presencia en calles del Centro Histórico durante la temporada Guadalupe-Reyes, pues las charlas y el entendimiento son para llegar a buenos consensos como ocurrió en la temporada de El Buen Fin.

“No se permite actualmente, no hay autorización de que se queden ahí (en las calles); no puedo decir qué pasara en la temporada (Guadalupe-Reyes) debe ser antes del 12 (de diciembre), máximo; yo quisiera darles la información antes”.

Reiteró que el comercio es dinámico y por temporadas, por ello primero se abordó el tema de El Buen Fin y después se verá lo de los días decembrinos y de Reyes Magos.

Destacó que momentáneamente los permisos que se tienen contemplados son para el 12 de diciembre en la zona del templo de Guadalupe conocido como La Villita, derivado de los festejos por la Virgen de Guadalupe y en La Margarita se venderán juguetes para la temporada de Reyes Magos como se ha hecho cada año.

Operativos

No es que se permita la instalación, dijo, no hay una autorización de que se establezcan; el ambulantaje no es un asunto de que se permita, sino una realidad social que estamos tratando de regular en el municipio.

Puntualizó que no es que no se ejecuten los ambulantes sino que son insuficientes, pero para eso son los diálogos.

No puede decir ahora, valoró lo que vaya a ocurrir en el Guadalupe-Reyes, ese punto se verá en el desarrollo de las mesas de trabajo con los líderes de los comerciantes y se procederá del resultado positivo de El Buen Fin.