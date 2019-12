En enero el gobierno del estado y organizaciones de la sociedad civil (ONG) firmarán el acuerdo por la paz con el objetivo de recuperar los valores de paz y convivencia, anunció el gobernador, Miguel Barbosa, quien adelantó que esto es parte de la estrategia en materia de seguridad.

#EnHilo 👉🏻 El gobernador afirmó que se está disminuyendo la incidencia delictiva, y en enero se firmará un acuerdo por La Paz en donde participarán organizaciones sociales, empresarios y la sociedad en general.



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/Fct2VsBlxT — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) December 3, 2019

Al participar en el evento de destrucción de armas de fuego, el mandatario refirió que su administración ésta preocupada por los orígenes de la inseguridad y por ello es que junto con la sociedad se tiene que vencer la violencia.

“Tenemos que vencer la cultura de la violencia, para poder avanzar en recuperar la paz, no solamente con acciones policiales de fuerzas del orden que llevamos a cabo todos los días y cada vez con mayor coordinación y mayor eficacia porque estamos desmantelando todos los días a las bandas criminales que hay en el estado de Puebla”, dijo.

Si bien el estado ya tiene un mapa delincuencia, el mandatario local dijo que es necesario que los ciudadanos contribuyan desde su postura para evitar la ola de inseguridad y violencia; ejemplificó que el consumo de drogas provoca parte de la delincuencia que prevalece en el estado.

“Estamos ciertos que si no avanzamos de la mano de la sociedad para vencer la cultura de la violencia que se instaló no vamos a llegar a ningún destino cierto, si no disminuimos el consumo de drogas en la sociedad no vamos a vencer al narcotráfico, narcomenudeo y todas las formas de violencia que derraman las organizaciones criminales que se dedican a ello, por esa esta destrucción de armas que fueron instrumento de delito, ese arranque de un programa permanente que va a llevar a cabo los tres ordenes de gobierno en Puebla”, dijo.

La estrategia de seguridad va acompañada con las mil patrullas que a partir de este mes comienzan a circular en el estado, pero el gobernador resaltó la importancia de que entre sociedad y gobierno contribuyan a erradicar la violencia e inseguridad.

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia

20 millones de pesos invertirá gobierno para intercambio de armas

Durante el evento de destrucción de armas de fuego, el gobernador, anunció que su administración en una primera etapa invertirá 20 millones de pesos con el objetivo de intercambiar armas de fuego por productos para beneficio de las familias poblanas.

Explicó que la dinámica consiste en “intercambiar armas por objetos útiles para una familia, electrónicos, domésticos que puedan ser útiles a las casas y sabemos que ese programa más allá de ser dirigido a los delincuentes profesionales esta dirigido a las personas que por alguna razón se hicieron de un instrumento peligroso como un arma de fuego y que esta en sus hogares”, dijo.

En su oportunidad el comandante de la XXV Zona Militar, José Alfredo González Rodríguez, anunció que fueron destruidas 467 armas de diferentes características, 2 mil 198 cartuchos, 174 cargadores, 114 cascos, implementos que pudieron causar incidentes indeseados, "cada arma asegurada es el reflejo del arduo trabajo que realizan los soldados, marinos, policías y ministerios públicos quienes arriesgan su integridad física a costa de su vida, mostrando su sentido de responsabilidad para servir al pueblo de México”, refirió.

Pondrán en marcha operativo Guadalupe-Reyes

Para evitar incidentes, el gobernador anunció que pondrá en marcha el operativo Guadalupe-Reyes, se dará asistencia a los peregrinos quienes acuden a la Ciudad de México y que en Puebla realizan sus festejos en honor a la Virgen de Guadalupe.

A su vez, anunció que la administración estatal estará pendiente de que no haya venta de pirotecnia ilegal y que exista orden en este diciembre, la seguridad se reforzará con el todo el estado y con ello evitar incidentes.