La mañana de este viernes se dio a conocer un tiroteo dentro del Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, el cual dejó un saldo preliminar de dos muertos y seis personas heridas; cinco menores y un docente.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 8:20 horas de este viernes, un menor de doce años llegó a su escuela con dos pistolas las cuales las accionó en contra de su maestra y algunas personas que se encontraban dentro de la institución.

En la zona se encuentran elementos de la Policía Auxiliar, Policía Estatal y personal del Servicio Médico Forense (Semefo).

Los reportes expuesto por las autoridades de Torreón se dio a conocer que otro profesor y cinco alumnos más resultaron heridos, mismos que fueron trasladados al Sanatorio Español.

Por su parte, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, expuso a Foro TV que el agresor, cuya identidad permanece desconocida, contaba con buenas calificaciones y vivía con su abuela, por lo que se desconocen los motivos que lo llevaron a cometer el crimen.

“Los padres no lo atendían, seguramente tenía un tipo de problema que no se reflejaba, me informan en la escuela que no presentaba signos de algún tipo de alteración”.

El alcalde exhortó a los padres de familia a acercarse a sus hijos para evitar episodios de violencia de este tipo.

Finalmente señaló que en el municipio se lleva a cabo la ‘Operación Mochila‘, pero que al ser tantas las instituciones educativas no tienen la capacidad para revisar todas, por lo que adelantó, pedirá a los directores escolares que hagan lo propio.

En punto de las 10:38 horas, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme confirmó que el agresor fue un menor de 12 años, quien probablemente fue influenciado por un juego de vídeo.

El mandatario estatal informó que el menor murió en el sitio al igual que su maestra, quien fue atacada por las armas que el agresor llevó al baño del señalado colegio.