El proyecto de remodelación de la Plaza de Toros, que impulsa el gobernador, Miguel Barbosa, es viable, consideró el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y representante del Partido Verde Ecologista (PVEM) en el Congreso del Estado, Juan Pablo Kuri Carballo, pues se trata de un proyecto de inversión que generará empleos, pero además es un proyecto que contribuirá a la atracción de visitantes locales, nacionales y extranjeros.

En entrevista, el diputado local se pronunció a favor del proyecto de remodelación de la Plaza de Toros que impulsa el gobernador, Miguel Barbosa, pues dijo que en primera instancia se crearán empleos para el ramo de la construcción, pero además atraerá empleos para el sector turístico, una vez que esté concluida la obra y se utilice para eventos que no sean exclusivos de la tauromaquia.

El legislador aclaró que el partido al que representa esta en contra de las corridas de toros, pero además es un tema de gran debate; sin embargo, dijo que las inversiones para el estado no deben frenarse, pues al final se trata de proyectos que generarán derrama económica.

#Ahora 💡 El diputado del @PVEM_Puebla, @JUANPABLOKURI se pronunció a favor del proyecto de remodelación de la Plaza de Toros que impulsa @MBarbosaMX



👉 Señaló que se crearán empleos y una vez concluida la obra, se usará para eventos ajenos a los toros



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/llK1tqy6ox — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) February 16, 2020

El legislador consideró que no se deben frenar los proyectos de inversión para el estado "son inversiones que se van hacer en el estado, entiendo que se va a remodelar la Plaza de Toros, la postura del PVEM es en contra de las corridas de toros, pero respetamos también lo que los ciudadanos opinen y apoyamos que se hagan inversiones en el estado", dijo el diputado local.

El ex dirigente del PVEM dijo que el proyecto de infraestructura turística que impulsa el mandatario local es bienvenido, pues esto generará desarrollo económico para los pequeños, medianos y grandes empresas, esto incluye el comercio, el sector de la construcción, además del restaurantero y hotelería.

El diputado local refirió que el debate del maltrato animal debe quedar ajeno a los proyectos de inversión que además atraerán empleos, un tema que demandan los ciudadanos, lo que se traduce en derrama económica.

El mandatario local impulsa el proyecto de remodelación de la Plaza de Toros, pues como en otros estados más pequeños, entre ellos Aguascalientes y Tlaxcala que cuentan con este tipo de infraestructura, se pretende atraer al turismo nacional e internacional con diversos eventos, que no sean incluso exclusivos de toros, lo que movilizará la economía del estado.

Puebla una gran ciudad que debe tener infraestructura para todos

El gobernador consideró que Puebla es una gran ciudad que debe tener infraestructura para todos, incluyendo no sólo la fiesta brava, sino espacios para que se realicen conciertos de talla nacional e internacional.

En la entrevista que le realizó el periodista Enrique Núñez, al gobernador, el mandatario local consideró que "tener una plaza de toros de tablas no se me hace digno para una ciudad como Puebla, yo tengo un gusto por la fiesta como lo digo de manera abierta, pero no promuevo el gusto por ella y respeto a quien no le gusta", dijo el mandatario local.

Además, el gobernador, no sólo impulsa la infraestructura y un espacio para realizar eventos de tauromaquia, pues entre sus proyectos de infraestructura también se enlista la construcción de un espacio para conciertos en la zona de Atlixco.

El mandatario local ha reiterado que este tipo de espacios ayudarán a mover la economía del estado, pues se atraerán a visitantes locales, nacionales y extranjeros, y es que, la plaza de toros no puede ser exclusiva para eventos de toros sino un espacio que pueda ser ocupado para otras actividades, como ocurre en otras ciudades.

Por otra parte, el mandatario local también impulsa un proyecto de infraestructura en Atlixco, el que se aún espacio para la realización de "grandes conciertos", tomando en cuenta que en México no hay espacios para hacer eventos masivos e internacionales.

El mandatario local señaló que en la zona de El Tenso, la iniciativa privada puede invertir recursos para la construcción de un espacio y con ello generar derrama económica, tanto por la creación de empleos en el sector de la construcción y todo lo que conlleva los eventos como conciertos.

Los proyectos se planean para el siguiente año, pues para este año los recursos están comprometidos para otras acciones, una de las principales fue la del arrendamiento de patrullas que contribuyan al combate a la inseguridad, pero además el campo poblano fue beneficiado con más recursos, además de los programas sociales, por medio de la Secretaría del Bienestar.