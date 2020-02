Feminicidios es el acto más atroz de una sociedad, pero ya no se puede permitir ni un caso más y los existentes deben conmover a la comunidad en general para trabajar en una nueva educación de masculinidades, además de evitar que la violencia contra las mujeres no se genere ni en los grupos de amigos en forma de agresiones verbales cuando estén conviviendo o estudiando, advirtió el rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bautista.

Durante el tradicional encuentro con representantes de medios informativos, el canciller de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Vicente Fox Quesada lamentó que está equivocado quien no entienda que el problema se tiene que atacar frontalmente y no se puede culpar solo al pasado de lo que está ocurriendo si no las acciones y programas que no estas desarrollando ahora.

“No hay cosa más atroz que un feminicidio, esa es la expresión más clara de la violencia de género y no lo deberíamos permitir ningún mexicano. Es un acto específico que merece ser calificado, que merece ser codificado y que debe ser atacado en sí mismo; quien no entienda eso, no entiende el problema que representa para una mujer en la vida diaria.

”No es únicamente el hecho de que somos discriminadores, no es únicamente el hecho de que durante años no hemos creado condiciones adversas para el éxito profesional y personal de las mujeres en nuestro país”, subrayó.

Reprueba a Gertz Manero

El también exsecretario de Economía de la Federación, acentuó que esta equivocado el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, al intentar cambiar la figura jurídica del feminicidio como un simple homicidio.

Al feminicidio hay que atacarlo, puntualizó, como un problema y no como una problemática; está equivocado el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, al proponer que se quite el nombre de feminicidio porque es otro asesinato. Eso me parece incorrecto.

Refrendó que los casos como Ingrid, chica originaria del municipio de Juan Galindo de la Sierra Norte poblana quien fue asesinada el domingo 9 de febrero en la Ciudad de México; y el de Fátima, la pequeña de siete años, encontrada sin vida en la colonia Los Reyes en la alcaldía de Tláhuac, deben conmover a la sociedad para comenzar a trabajar en la prevención de la violencia y a la propia autoridad.

“Me parece que esto si nos mueva como sociedad a buscar soluciones; el caso de la niña, el caso de la joven en la Ciudad de México que era originaria de la Sierra Norte de Puebla, todos estos casos mandan un mensaje en donde el valor de la vida de una mujer es increíblemente bajo”.

Además, matizó, que ahora más que nunca se requiere trabajar en una reeducación de los hombres para valorar la vida de las mujeres, respetar sus derechos y evitar que se presente este tipo de violencia en cualquiera de sus expresiones.

El catedrático recomendó a todos que debemos educarnos mejor como hombres, de una forma eficiente y mejor.

“Es intolerable que los hombres que nos decimos hombres, no entendamos el valor de las mujeres, que no entendamos que hay que respetarlas, sino que hay que crear las condiciones para su desarrollo pleno; lo que hemos hecho los hombres de esta sociedad es lo contrario, crear las condiciones para que no puedan desarrollarse plenamente; deben poder vestirse como quieran, deben poder salir como quieran y no debemos ponerles epítetos”.

Ante ese panorama, Derbez Bautista aclaró que los verdaderos hombres son los que respetan a las mujeres en todas partes y no exclusivamente en lugares públicos, sino hasta en espacios privados en donde se deben contrarrestar los comentarios que agredan o generen violencia hacia cualquier mujer.

Los hombres y toda la sociedad no deben permitir violencia de ningún tipo en nuestro trato, todos los días; cuando están sentados con los cuates y cuando alguien diga una estupidez de estas, debemos pedir que se retracten porque desde ahí empieza.

Refrendó que existe un concepto raro de que con los amigos donde se dice cada disparate que no debe ser porque eso genera una cultura de aceptación y no debe haber ni un milímetro de territorio dado a esa posibilidad.

Impulsan educación integral

Advirtió que en la UDLAP diariamente se impulsa y se proyecta una educación con principios como la tolerancia y el respeto hacia todas las personas son contar los supuestos niveles socioeconómicos; tarea que puede ser aplicada en distintas escuelas y en la sociedad en general, como base para transformar la situación actual enmarcada en violencia y agresiones.

“En la universidad estamos impulsando la tolerancia, un valor fundamental, acompañado de respeto a la persona”.

Destacó que en el campus existen las condiciones para que cualquier estudiante o joven que se sienta amenazada, afectada, tiene todos los escapes necesarios desde la perspectiva de comunicación.

“En la institución estamos impulsando que cualquier mujer que sienta que está siendo acosada de cualquier manera, que haya cualquier actitud en contra, debe denunciar, debe de utilizar la estructura que existe en la institución”.