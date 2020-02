En Puebla no se fabrican delitos afirmó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, ante las acusaciones de Antorcha Campesina, a quienes les recomendó revisar el número de taxis y corralones piratas, además de los terrenos y propiedades de las que se han apoderado de forma ilegal, antes de lanzar acusaciones infundadas hacia su administración.

En entrevista en el marco del 107 aniversario del Ejército Mexicano, el mandatario local afirmó que no teme a las amenazas de la organización que dirige Aquiles Córdova Morán -a quien la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le inició investigaciones por la presunta venta de hidrocarburo robado en al menos 50 gasolineras ubicadas en diferentes partes del país-, pues están en su plena libertad de manifestarse, como lo han anunciado.

Afirmó ser un gobernador que promueve el respeto y la aplicación de la ley y quien no lo hace “que se atengan a las consecuencias”, pues señaló que con los amagos de Antorcha Campesina buscan presionar a las autoridades para así conseguir su registro como partido político, tema que no es del terreno del Poder Ejecutivo.

“Quieren hacerlo así, pero a mí no me importa que lo hagan, todo está siendo documentado, todo. Que lo hagan, ellos tienen libertad de tránsito, libertad de expresión, todo se está documentando, no crean que las amenazas de Aquiles Córdova me preocupan, no, se equivocan, que revisen qué han hecho, cuántos taxis piratas tienen, cuántos corralones piratas hay, todo, todo, cuántos terrenos ilegalmente ocupados tienen, yo así no platico con gente”, dijo.

A diferencia de las pasadas administraciones en las que se fabricaban delitos y se encarcelaba a los opositores al gobernador en turno, el mandatario local rechazo que ésta sea la política de su gobierno, por lo que refirió que los Córdova Morán pueden estar tranquilos, si es que no han cometido violaciones a la ley.

“Ellos que estén tranquilos de que aquí en Puebla no se fabrican delitos, no se hacen acusaciones falsas, sino han cometido ninguna infracción a la ley que estén tranquilos, eso si se los garantizo a los señores, pero a mi no me van a presionar con ese tipo de amenaza, ni vamos a tener nosotros acuerdos con una organización que está acostumbrada a conseguir lo que quiere, a través de sus métodos”, dijo.

La demanda de los antorchistas y su enojo es producto de la negativa del Instituto Electoral del Estado (IEE) para convertirlos en partido político; sin embargo, será responsabilidad de la Sala Regional o en su caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En contra de pena de muerte a feminicidas

En otro tema, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta se dijo en contra de la pena de muerte a feminicidas, en todo caso se pronunció por endurecer las sanciones a quienes cometan estos delitos.

A pesar de que la actual administración ha cumplido con las 45 recomendaciones y las 159 observaciones, respecto a la alerta de violencia de género, el mandatario local consideró que hay una pérdida de valores y por este motivo se deben generar políticas públicas para revertir el maltrato a las féminas.

“Todo el tiempo se están esclareciendo los hechos, son hechos de violencia inaceptables que tenemos que resolver, revisen el caso de Chietla, es un absurdo, es la disputa de un terreno en el que los propios familiares se cobran pleitos con la vida de la señora y la menor. Son cosas repito tan particulares como ese caso, es la bestialidad del comportamiento de ciertas personas, no me lo explico de otra manera que un familiar llegue a ese nivel de violencia y criminalidad”, dijo el mandatario local.

El gobernador refirió que en todo el estado se refuerza la seguridad, por lo que las guardias ciudadanos solo aplica en casos particulares pero no en general; señaló que por medio de la Fiscalía General del Estado ya se identificaron a los feminicidas y se han liberado órdenes de aprehensión, por lo que se está trabajando para dar con los responsables para que sean castigados, conforme a los procesos legales.

“Tenemos ambos casos con los culpables identificados, tanto el de Zihuateutla como el de Chietla, son familiares, pero los vamos a detener”, refirió el mandatario local.