Luego de los constantes llamados de políticos, universidades, empresas, famosos y equipos deportivos para respaldar el movimiento de 'Un Día Sin Nosotras' o 'El Nueve nadie se mueve' el próximo 9 de marzo, el alcalde de San Nicolás de los Garza, Nuevo Léon, Zeferino Salgado Almaguer, informó que las féminas del Ayuntamiento que participen en este movimiento social, deberán reponer su trabajo con horas extras.

Si quieren seguir invisibilizándonos que se note lo que sería la vida sin mujeres. Hagámoslo bien: ni una mujer en la calle. No ir a la oficina. No llevar a las niñas a la escuela. No consumir NADA. No entrar a redes. Que se sienta lo que es un día sin nosotras. Pasen la voz. pic.twitter.com/KiQU2iN7MJ