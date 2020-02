Con 38 votos a favor y sólo uno en contra, Gilberto Higuera Bernal fue electo Fiscal de Puebla por un periodo de siete años. Aunque la designación contó con la mayoría calificada que exige la ley y que representa el voto de las dos terceras partes de los legisladores, las críticas llegaron por las formas en las cuales ratificaron por siete años más al hombre que tiene serios pendientes en la FGE.

"Diputados 'pocos huevos', porque quitando solo una persona, dejando en favor de quien votaron, ya sabemos que un gobernante baja líneas es normal, eso no me espanta, lo que me preocupa es que ni siquiera hayan tenido la capacidad de cuestionar al que iban a ungir, cuando menos 'tapenle en ojo al macho'", expresó el periodista Enrique Núñez, en la mesa de Off The Record.

El periodista aseveró que a Gilberto Higuera no le hicieron ninguna pregunta incómoda sobre las inconsistencias que se publicaron en los medios sobre el multihomicidio de los estudiantes de medicina y el chofer de Uber asesinados en Huejotzingo: "Llegó a tomar el sol, fueron una bola de paleros que tanto se quejaron, sobre todo los de la 4T de lo que hacían los priistas y panistas y todos ellos hoy fueron a hacer lo mismo, pero sin dignidad", señaló.

A la votación no asistieron los legisladores José Juan Espinosa Torres del PT y Arturo de Rosas de Morena: "Los dos que no llegaron, también 'pocos huevos', porque uno de ellos se ha dicho perseguido (José Juan Espinosa) y hoy no llegó a la sesión, luego no te vengas a hacer el mártir (...) sabe que es el que lo va a juzgar y puede meter a la cárcel".

Luego de haberse hecho cargo de la Fiscalía desde hace más de 17 meses tras la salida de Víctor Carrancá, el fiscal electo propuso aumentar hasta en 30 por ciento el personal operativo y crear 25 unidades de investigación especializadas en delitos, asimismo aprovechó para pedirle a los diputados un incremento de presupuesto.

¿Se les acabó la dignidad a los diputados de la 4T en Puebla?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord