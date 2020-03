Esta mañana el jefe Negociador T-MEC, Jesús Seade, informó que tras su tercera lectura la Cámara de los Comunes de Canadá aprobó el T-MEC, legislación de implementación, de forma unánime.

“El proceso de discusión y votación del T-MEC ahora pasa al Senado, donde se espera su pronta aprobación. Canadá: aliado cercano”, escribió Seade.

De esta forma, la C4 (ley de implementación del tratado comercial trilateral) será turnada al Senado para continuar el proceso legislativo correspondiente.

