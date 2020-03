Bloodshot, acción en 109 minutos. La película basada en una exitosa historieta, presenta a Ray Garrison, un soldado recientemente asesinado en acción y quien es revivido como superhéroe Bloodshot por la corporación RST. Con un ejército de nanotecnología en sus venas, él es una fuerza imparable más poderoso y capaz de sanarse instantáneamente. Pero intentando controlar su cuerpo, la compañía manipula su mente y sus recuerdos. Ahora Ray no sabe lo que es real pero está en una misión para descubrirlo. Actúan Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan, Guy Pearce, Toby Kebbell, la cinta es dirigida por David S. F. Wilson y se puede ver en Sala Imax y 4DX.

Ema, drama de 107 minutos con clasificación “C”. Después de un grave incidente que cambia su vida familiar y su matrimonio con un coreógrafo, Ema, una bailarina de reggaeton, se embarca en una cruzada de liberación personal que convierte su vida en un drama incendiario sobre el arte, el deseo y la familia. Actúan Gael García Bernal, Santiago Cabrera, Mariana Di Girolamo. Dirige Pablo Larraín.

Veinteañera, divorciada y fantástica, comedia mexicana de 94 minutos. Regina una guapa veinteañera recién casada sufre el peor de los males cuando su igualmente joven marido le pide el divorcio. Ahora ella tiene que replantearse su vida enfrentando por primera vez a los retos de rentar un departamento, buscar trabajo y convertirse en adulta. Actúan Vadhir Derbez, Paulina Goto, Natalia Téllez. Dirige Noé Santillán López.

Grandes espías, comedia de 100 minutos. Sophie una niña de nueve años, atrapa a JJ un rudo agente de la CIA, espiando a su familia durante una operación de vigilancia. A cambio de guardar el secreto y no ser descubierto, JJ acepta a regañadientes mostrar a la precoz niña cómo convertirse en espía. Actúan Dave Bautista, Ken Jeong, Chloe Coleman, dirige Peter Segel.

Unidos, animación en 102 minutos. Disney y Pixar presentan su nueva cinta ambientada en un mundo suburbano de fantasía, donde dos hermanos elfos adolescentes (voces en inglés de Chris Pratt y Tom Holland), se embarcan en una extraordinaria aventura para descubrir si aún queda un poco de magia y regresar a su padre a su mundo. Dirige Dan Scanlon y la cinta está en formatos 3D, 4DX, Sala Junior y Macropantalla.

Malasaña 32, terror en 105 minutos. La producción española lleva a una trama basada en hechos reales donde Manolo y Candela se instalan en el madrileño barrio de Malasaña, junto a sus tres hijos y el abuelo Fermín. Atrás dejan el pueblo en busca de la prosperidad que parece ofrecerles la capital de un país que se encuentra en plena transición. Pero hay algo que la familia Olmedo no sabe, en la casa que han comprado no están solos. Actúan Bea Segura, Begoña Vargas, Iván Marcos. Dirige Alberto Pintó.

El hombre invisible, suspenso en 124 minutos. Lo que no puedes ver no puede lastimarte, pero esto no aplica con una mujer a quien le dan la noticia que su esposo se suicidó, ella está segura que no ha muerto y que su presencia está acechándola día y noche. Sin embargo sus conocidos pensarán que está loca. Una batalla para desenmascarar a su esposo y que la gente sepa que este sigue vivo aunque no puedan verlo. Actúan Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid. Dirige Leigh Whannell.

Sonic la película, animación y comedia en 99 minutos. Basada en el videojuego de Sega famoso del mundo, la película muestra las aventuras de Sonic en la Tierra, al lado de Tom Wachowski su nuevo mejor amigo. Entre los dos tendrán que intentar detener al malvado Dr. Robotnik , que quiere capturar a Sonic para usar sus inmensos poderes y conquistar al mundo. Actúan Jim Carrey, James Marsden, Luisito Comunica. Dirige Jeff Fowler.

El llamado salvaje, aventura en 100 minutos. Adaptada del clásico literario “The Call of the Wild”, lleva a la pantalla la historia de Buck, un perro de gran corazón que ha sufrido también y cuya vida doméstica se pone de cabeza cuando es arrancado de manera repentina de su hogar en California y llevado al frio Alaska durante la fiebre del oro de la década de 1890. Como el miembro más nuevo y más tarde líder de un trineo tirado por perros dedicado a la entrega del correo, Buck experimenta la aventura de toda una vida, que lo llevará a encontrar finalmente su verdadero lugar en el mundo. Actúan Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford y Colin Woodell. Dirige Chris Sanders.

Parásitos, drama de 132 minutos. La producción de Corea del Sur presenta a la familia de Ki-taek quienes están desempleados. Gi Woo, el hijo mayor, empieza a dar clases de inglés en casa de los Park con un certificado falso. Pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, ambas familias se vuelven cercanas hasta que se enredan en un incidente inesperado. Actúan Kang-ho Song, Hyae-jin, Chang,Seon-kyun, Lee,So-dam, Park,Woo-shik, Choi,Yeo-jeong, Cho. Dirige Joon-ho, Bong.

Jojo Rabbit, comedia en 108 minutos. La sátira bien manejada de la Segunda Guerra Mundial, en la que un solitario niño alemán (Roman Griffin Davis), cuya visión del mundo se pone de cabeza cuando descubre que su madre soltera (Scarlett Johansson) está escondiendo a una joven judía (Thomasin McKenzie) en su ático. Ayudado sólo por su idiota amigo imaginario, Adolfo Hitler (Taika Waititi), Jojo deberá confrontar su nacionalismo que lo tiene cegado. También actúan Sam Rockwell como Capitán Klenzendorf, Rebel Wilson como Fräulein Rahm, Stephen Merchant como Capitán Deertz y Alfie Allen como Finkel. Dirige Taika Waititi.