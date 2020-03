El gobernador, Miguel Barbosa, advirtió que los operativos en la capital de Puebla no frenarán, las acciones se realizarán entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), esto sin el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la que tiene incrustados a 84 elementos policiales quienes reprobaron exámenes de control de confianza y presumiblemente junto con altos mandos están involucrados con la delincuencia.

En respuesta ante la acción jurídica promovida por Claudia Rivera Vivanco ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ante la postura de funcionarios municipales, el gobernador refirió que la alcaldesa sabe quiénes están involucrados con la delincuencia, pues él se lo hizo saber para qué los diera de baja, situación a la que se negó Claudia Rivera Vivanco.

Señaló que a pesar de la negativa de Rivera Vivanco para el combate a la delincuencia, su administración por medio de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General y el apoyo de la Guardia Nacional continuará sus labores en contra de la inseguridad, pues él no será cómplice de los delincuentes y no solapará malas acciones de los elementos.

"Vamos a continuar en nuestra actividad de combate a la delincuencia en Puebla con detenciones, con inteligencia, operativos, con todo lo que hemos estado haciendo hace meses, sin la ayuda de al policía municipal que está vinculada, sin la ayuda. No estoy diciendo que ya me separe del propósito se asumir el control de la seguridad pública, es un proceso, no fue voluntario y tendrá que ser a través de los mecanismos legales", dijo.

El gobernador informó que por la vía legal tomará el control de la seguridad en las capital, pues es uno de los municipios más inseguros y en donde no hay una estrategia clara por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para erradicar los actos delincuenciales, pues reiteró que la policía está vinculada con los hampones.

"Vamos a continuar se ha dicho mucho de esto, dije que no entrare al ping pong (...) que esté tranquila la presidenta municipal no vamos a actuar así nosotros. Nosotros vamos a continuar limpiando de delincuentes al municipio de Puebla y a la zona conurbada, sin la ayuda de la policía municipal que está vinculada, así ha sido. Ellos no participan en nada, nosotros vamos a seguir actuando en el mismo sentido, esta semana habrá acciones importantes en esta materia en Puebla", advirtió.

Barbosa Huerta refirió que la razón jurídica le asiste y llegará hasta las últimas consecuencias, pues el objetivo principal es limpiar a las corporaciones policiacas de delincuentes y emprender una estrategia de seguridad que devuelva a tranquilidad a los ciudadanos, pues es un reclamo prioritario.