El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió sanciones a los hospitales quienes no entreguen información precisa y veraz respecto a los enfermos de coronavirus, estas son penales y administrativas, por lo que convocó a "cuidar a la sociedad", a su vez, reiteró el llamado a los ciudadanos a ser solidarios ante esta pandemia.

"Las sanciones están previstas en la ley, depende de su nivel de responsabilidad, lo son en todo caso o en su caso, desde administrativas hasta penales, no quiero establecer que haya alguien que haya cometido conductas que se deriven en responsabilidades en este sentido", dijo el mandatario local.

Respecto al Hospital Los Ángeles, en el cual se contagió un camillero para finalmente morir el pasado fin de semana en el Hospital Universitario, el gobernador informó que que el nosocomio ya entregó a información, en ese lugar además hay dos pacientes entubados.

"Nos hicieron saber el número de hospitalizados que tienen con las reservas, no necesitamos los nombres. Se trata de cuidar a la sociedad, nadie paga por reservas de información, tenemos que cuidar a la sociedad", dijo el gobernador.

Hace un par de semanas, autoridades estatales se reunieron con laboratorios y hospitales privados, en donde se les pidió que entreguen toda la información respecto a los enfermos de coronavirus, por lo que hasta este momento están cumpliendo, incluso el Hospital Los Ángeles, el que respondió ante el oficio que el Gobierno de Puebla giró el pasado fin de semana, respecto al camillero contagiado.

Suman 82 casos positivos a Coronavirus

Durante la video conferencia de prensa de esta mañana, encabezada por el mandatario local, el secretario de salud, Humberto Uribe Téllez, informó que suman 82 habitantes poblanos positivos al coronavirus y ocho de 34 pacientes hospitalizados se encuentran con ventilación asistida tanto en el Hospital de Cholula así como en nosocomios privados.

Son doce los municipios involucrados en esta pandemia, en el estado de Puebla, además de un ciudadano guerrerense, esto como resultado de las 372 muestras realizadas en el Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud y otras 88 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero además hay 47 muestras en proceso.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud vigila a otras 294 personas quienes tuvieron contacto con las personas enfermas, con el objetivo de brindarles atención rápida, en el caso de que resulten positivos.

En su intervención, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, también convocó a que la Secretaría del Bienestar emitan otra forma de pago para los adultos mayores quienes reciben sus apoyos, para evitar la aglomeración, como ocurrió en días pasados, pues con ello se evitará poner en riesgo a los adultos mayores.

No se debe aterrorizar a la gente

Por otra parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, criticó las medidas implementadas por el gobierno de Claudia Rivera Vivanco, pues no se debe aterrorizar a la gente, a través de los patrullajes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que las y los ciudadanos no salgan de sus hogares.

"Me preocupa aplicar condiciones de sanciones extremas, no es un estado donde las garantías individuales se vayan a suspender, yo voy a estar muy atento a que esto no ocurra, no me gusta eso de que anden en las calles las patrullas diciendo que no salgan de sus casas, eso es terror, eso es provocar miedo, no se hace bien con eso", dijo le mandatario local.

Refirió que lo importante es que la sociedad tome consciencia de la gravedad de los del Coronavirus y es mejor que se aíslen para cortar cadenas de contagio, pero se pronunció en contra de que las autoridades municipales creen temor a las y los ciudadanos.

Alimentación asunto prioritario

A su vez, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, informó que ya se realiza la logística de entrega de despensas, señaló que su gobierno está preparado para el pago de insumos de abarrotes, medicamentos y fármacos para enfrentar esta pandemia.

Para ello, afirmó que "somos un estado con una economía con finanzas sanas porque somos un gobierno austero y ordenado, no dispendioso y estamos listos para enfrentar esta emergencia" refirió.

Además de los 200 millones de pesos que se dispusieron para el abastecimiento de insumos, se esperan los recursos federales anunciados la semana pasada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.