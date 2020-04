Estela Espinoza Cristobal, vivió un calvario. Su hijo Sergio Aníbal Cruz Espinoza fue víctima de una suma de negligencias médicas. Hasta ayer, el cuerpo del joven de 21 años no había sido entregado a su madre.

Afuera del Hospital General de Cholula, que es el primer nosocomio Covid que reconvirtió el gobierno del Estado para atender a las víctimas de la pandemia, narró parte de la historia.

Contó que al radicar en Huehuetla y requerir atención médica especializada para su hijo, el lunes 6 de abril se trasladaron al Hospital Rural de Ixtepec a casi una hora de su domicilio. Llegaron cerca de las 6:30 de la mañana.

En el nosocomio que López Obrador visitó el pasado 4 de octubre, Sergio no recibió un tratamiento que convenciera a su madre: “Yo les dije que mi niño necesitaba sangre porque tiene (tenía) sus defensas bajas… Ahí (en el hospital de Ixtepec) sólo le pusieron suero y un medicamento porque traía una infección de gripa… Yo vi que en el Hospital de Ixtepec no le estaban dando lo que necesitaba mi hijo”.

Ante ello pidió el alta voluntaria y después exigió que antes de firmarla se le asegurara un hospital en la capital de Puebla para que atendieran a Sergio.

Por sus propios medios trasladó por más de 5 horas a su hijo al Hospital General del Sur donde le habían asegurado la atención para el joven: “Sí me arriesgué, arriesgué la vida de mi hijo”.

En una primera instancia no se lo quisieron recibir en el nosocomio del Sur por lo cual decidió regresar al Hospital General de Cholula. Ahí tampoco admitieron a Sergio. Le explicaron que en la prueba que le habían realizado 20 días antes, había salido negativo para Covid 19 y de ser aceptado, podría contagiarse. Ese mismo martes regresaron al Hospital del Sur.

“Hace 20 días estuve aquí en el Hospital (General) de Cholula, le realizaron el estudio del Covid-19, salió negativo. Me lo dieron de alta. El doctor me dio la receta, seguí los pasos, me lo llevé al rancho, allá mi niño siguió con una poquita de gripa. La gripa lo complicó porque mi niño tenía sus defensas bajas”, relató.

En su segundo intento, fue admitido en el Hospital del Sur, ahí le dieron una lista de medicamentos e insumos que compró para la atención de su hijo.

Pasaron más de 24 horas sin tener noticias de su hijo. Ayer jueves 9 de abril, por la mañana, nuevamente cuestionó sobre el estado de su hijo. Le respondieron que desde una noche antes había sido traslado al Hospital General de Cholula.

El traslado de un nosocomio a otro no le fue reportado a Estela Espinoza, mucho menos consintió el cambio de hospital.

Antes de las 10 de la mañana de este jueves, la madre de Sergio llegó al nosocomio que se ubica en la zona de Ciudad Judicial, ahí le notificaron que su hijo había muerto alrededor de las 23 horas del miércoles.

Para el mediodía, Estela Espinoza Cristobal aún no recibía el cuerpo de su hijo. Entre la escasa información que le brindaron, le adelantaron que quizá cremarían el cuerpo. Ella cuestiona por qué seguirían esas acciones si Sergio dio negativo en la prueba del Coronavirus.

Estela Espinoza responsabiliza a la directora del Hospital Rural de Ixtepec, Rosalía Luis Cuevas, por negligencia.

También a las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado que hayan autorizado el traslado de Sergio e insistió en que no debían haberlo cambiado de centro médico porque el test de Covid 19 que le aplicaron y que mostró, había dado negativo.