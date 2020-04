Desde este lunes, el Ayuntamiento de Puebla arrancó con el operativo para cerrar calles del Centro Histórico, para así evitar aglomeraciones en la zona, sin embargo, este día prácticamente no se notaron cambios, pues vehículos, ambulantes y hasta manifestantes tomaron las vialidades.

Durante la mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron los cortes a la circulación, pero horas más tarde los automovilistas omitieron la medida y comenzaron a transitar por dichas vialidades.

En el transcurso del día, también se registró una manifestación de ferieros, quienes –sin importarles la Sana Distancia- marcharon hasta el Zócalo de Puebla, donde exigieron a los gobiernos Municipal y Estatal ayuda, pues señalaron que desde el inicio de la contingencia, su economía se ha visto dañada.

Calles más adelante, en la 5 de Mayo, algunos ambulantes intentaron desafiar a las autoridades municipales y comenzaron a colocar sus puestos, sin embargo, uniformados de la SSC implementaron un operativo para evitar que los informales se instalaran en dicha avenida.

Corte a la circulación será hasta el 30 de mayo

La medida del Ayuntamiento de Puebla –la cual busca evitar aglomeraciones en el Centro Histórico- inició este 20 de abril y finalizará hasta el 30 de mayo próximo, fecha en la que, de acuerdo al Gobierno Federal, concluirá la Jornada de Sana Distancia.

Pese a que los vehículos particulares no podrán circular en la zona, los automóviles de servicios como pipas de agua, camiones recolectores de basura y servicios de emergencia sí podrán hacerlo con normalidad.

En este sentido, el gobierno municipal pidió a los peatones no salir de sus hogares si no es necesario, aunque resaltaron que las salidas y entradas del Centro Histórico no tendrán bloqueo, por lo que, de ser necesario se puede ingresar a la zona caminando.

Las calles cerradas

Los cortes a la circulación que comenzaron este 20 de abril y hasta el 30 de mayo corresponden a: