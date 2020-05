Tal y como lo han señalado las predicciones matemáticas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el momento cumbre de contagio de Covid-19 en México se dará el 6 de mayo.

En la conferencia de prensa de este viernes en Palacio Nacional, López-Gatell informó que esta situación se suma a que el ISSSTE y algunos institutos de salud ya no cuentan con camas disponibles para atender a los afectados por coronavirus.

En ese sentido, el funcionario federal recordó que después del 6 de mayo, existe la posibilidad de que la curva comience a descender, pero dependerá de la población cumplir o no con el pronóstico.



“Nos falta una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender, pero si y solo si nos mantenemos en casa. Quédate en casa. Esto es importantísimo porque si empezamos a salir, esta proyección no se va a cumplir y en cambio vamos a tener un aumento de contagios”.



Al dar detalles de la estrategia ante el Covid-19, López-Gatell ratificó que la pandemia de coronavirus está concentrado en cinco regiones urbanas del país: Ciudad de México con zona metropolitana; Cancún, Quintana Roo; Villahermosa, Tabasco; Tijuana, Baja California y Sinaloa.

En ese sentido, recalcó que no por que en unas ciudades existan más casos que en otros, la población deba omitir las recomendaciones sanitarias.



“Esto no quiere decir que no va a haber epidemias en el resto de país, tampoco que no haya casos. Prácticamente en todos los municipios tienen un caso, pero en distintas etapas de la epidemia”.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que será con información y no con medidas drásticas la forma en la que atenderá la contingencia sanitaria.



“Hay países en donde no los dejan salir de sus domicilios o sólo puede salir un miembro dos días a la semana. Nosotros, por el nivel de responsabilidad de nuestro pueblo, como lo está demostrando, no necesitamos, ni lo haríamos, recurrir a medidas autoritarias".



Por otro lado, López Obrador recalcó que el pico será en la Ciudad de México este 6 de mayo, eso no quiere decir que el resto de las ciudades deba confiarse o relajar la disciplina.



“No confiarnos, las medidas deben seguirse llevando a cabo en todo el país, es por el bien de todos...Se mencionan ciertas ciudades porque es donde tenemos la mayor urgencia por el número de casos “.



Finalmente, aseguró que la información sobre la disponibilidad de camas es para la tranquilidad de los mexicanos y aseguró qué hay previsiones en caso de un supuesto desbordamiento.



“Tenemos las camas, es lo que podemos decir, me refiero a terapia intensiva, hasta el caso que se desbordara pero no va a ser así porque nos vamos a seguir portando bien, pero estamos hablando de alrededor de mil 800 camas de terapia intensiva y se tienen".