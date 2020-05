El coronavirus ha causado estragos sociales, económicos e incluso emocionales, pues el caso del futbolista turco Cevher Toktaş, del Bursa Yildirim, provocó polémica en su país luego de admitir haber asesinado a su hijo, de 5 años, luego de que este fuera ingresado a un hospital de Bursa, al nororiente de Turquía, pues presentó síntomas de Covid-19.

De acuerdo con el medio turco ‘Daily Sabah’, el pasado 23 de abril, el futbolista, de 32 años, llevó a su hijo al nosocomio luego de que presentara tos seca y fiebre alta.



Tras analizar su caso, los médicos pusieron en cuarentena al menor y al padre, luego de que ambos tuvieran síntomas relacionados al coronavirus, el cual ha provocado 141 mil infectados y más de 3 mil 900 muertes en Turquía.

El medio otomano señaló que ese día el futbolista y su hijo se quedaron en el hospital, Toktaş le reportó a los médicos que su hijo tenía dificultades para respirar.

Por esta razón, el menor fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lugar en el que murió dos horas después.

Las autoridades sanitarias señalaron que el fallecimiento del niño se debió a dificultades respiratorias comunes en los pacientes con coronavirus, por lo cual no hubo sospecha alguna del crimen.



Todo cambió dos semanas después cuando el jugador fue a una estación de policía local y admitió haber sido quien lo asesinó.



"Presioné una almohada sobre mi hijo cuando estaba acostado boca arriba. Durante 15 minutos presioné la almohada sin levantarla. Mi hijo estaba luchando durante ese tiempo. Después de que dejó de moverse, levanté la almohada. Luego grité a los médicos para evitar cualquier sospecha sobre mí".

Al exponer sus motivos, el futbolista señaló que mató a su hijo porque simplemente "no lo amaba" y declaró no tener ningún problema mental.

"Nunca amé a mi hijo menor después de que él nació. No sé por qué no lo amé. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba tenerlo ni que tuviera síntomas de coronavirus. No tengo ningún problema mental".



Después de confesar el crimen, Toktaş fue arrestado y trasladado a una cárcel de Estambul.



El hoy ex futbolista será juzgado por homicidio, el cual, en caso de ser declarado culpable, será castigado con cadena perpetua.

Por otro lado, las autoridades ordenaron exhumar el cuerpo del menor para determinar la causa de muerte.