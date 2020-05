En medio de una ardua discusión política que se prolongó por más de siete horas, los diputados afines a Morena aplicaron la “aplanadora” y lograron la aprobación de la Ley de Educación para el Estado de Puebla, pese a los llamados de universidades y empresarios que habían solicitado a los legisladores modificar la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa.

Con 8 votos en contra, una abstención y 32 votos a favor, los diputados de la LX Legislatura local aprobaron la Ley General de Educación para el Estado de Puebla que plantea entre otras cosas que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas pasarán a ser parte del Sistema Estatal de Educación, la SEP tendrá injerencia en las cuotas de las escuelas particulares, la documentación no podrá ser retenida ni condicionada y además obliga a los padres y madres de familia a involucrarse en la formación de sus hijos.

Durante la sesión, que se realizó de manera virtual, dos diputados del bloque de “Juntos Haremos Historia”, Nora Merino Escamilla (PES) y Gabriel Biestro (Morena), denunciaron que recibieron mensajes que calificaron de intimidatorios.

A través de WhatsApp ambos legisladores recibieron textos en los cuales se les solicitaba que escucharan a otros sectores de la sociedad antes de avalar el proyecto. Los números desde donde se les pedía el cambio del sentido de su voto, provenían de otros estados y países.

El ordenamiento fue avalado en lo general con 32 votos a favor, ocho en contra y una abstención; mientras que en lo particular fueron 26 a favor, nueve en contra y cinco abstenciones.

A pesar de las más de 40 reservas para modificar la propuesta original presentada por el Poder Ejecutivo esta misma semana, la mayoría morenista rechazó casi todas las solicitudes y el documento original no tuvo mayor cambio.

Poco antes de las 23 horas de este viernes 15 de mayo de 2020 quedó totalmente discutida y aprobada la ley en la que se impuso el bloque de mayoría; así las escuelas particulares tendrán que cumplir “con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal, y demás para la formación de maestros de educación básica”, se cita.

En total, la sesión se prolongó por 12 horas, siete de estas fueron dedicadas al tema educativo.

