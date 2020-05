Las disputas legales pueden llegar a niveles impensables y para ejemplo está lo ocurrido en un tribunal de Países Bajos, el cual solicitó a una abuela a eliminar las fotografías de sus nietos que había subido a sus redes sociales de Facebook y Pinterest, pues ella no contó con el permiso de su hija, madre de los tres menores.

De acuerdo con The New York Times, la disputa familiar llegó a este punto luego de que la madre de los jóvenes le pidiera a su propia madre que eliminara las fotografías durante un año, tras no hacerlo, tomó esta drástica decisión.

Por no cumplir con dicha petición, el juez de un tribunal de Güeldres, al este de Países Bajos, dictó fallo a favor de la madre de los menores al exponer que la conducta de la abuela supone una infracción al Reglamento General de Protección de datos (RGPD) europeo, que en el país establece que las imágenes de menores de 16 años publicadas en redes sociales deben contar con permiso de los padres o tutores.

En el último año, Francia ha multado a Google con 50 millones y Suecia, con 7 millones por incumplimiento del RGPD, pues esta normativa suele ser infringida por las empresas.

Además, de este fallo, el tribunal condenó a la abuela a eliminar todas las fotografías de sus nietos en sus perfiles de Facebook y Pinterest en los próximos 10 días y pagar una multa de 50 euros por día, hasta un máximo de mil euros, por cada día adicional que tarde en borrarlas.

La abuela pidió al juez poder mantener en su perfil una imagen de uno de los nietos, de 14 años, que había vivido entre 2012 y 2019 con ella, pero al no tener el permiso de la madre, esto también le fue denegado.