En Puebla, al parecer algunos pacientes que se empiezan a recuperar de la fase grave respiratoria por Covid-19, enferman por otros eventos vascular o cerebral, confirmó una médica que trabaja en la primera línea contra el coronavirus.

“No se están haciendo autopsias, eso es estar con palos de ciego”, sentenció en entrevista a Intolerancia Diario, donde pidió anonimato.

En la entidad poblana se podrían registrar cerca de mil muertos por Covid-19 hasta mediados de agosto, cuando se espera que la curva de contagios vaya en descenso, según una proyección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Cabe destacar que dicho organismo se basa en cifras oficiales del gobierno federal, en las que se marcan alrededor de cien muertes menos que las que ha registrado el estado, por lo que la proyección de decesos pudiera ser mayor.

En este entorno, la médica criticó la falta de pruebas de coronavirus, lo que evita que haya un real panorama de la pandemia el país, para poder atacarlo, al tiempo de señalar que no es momento para abrir la economía, ante el alto número de casos.

Resaltó que al no hacerse las necropsias no solo en Puebla, sino en todo el país y el mundo, se evita lo que podría revelar más de lo que provoca el virus SarsCov-2.

“Se están muriendo de pronto, se mueren aquellos pacientes que lograron pasar la etapa grave respiratoria y al fin y al cabo presentan un evento vascular, cerebral y tampoco lo sacamos y se muere”, dijo.

De este modo, señaló que con el Covid-19, la muerte llega de pronto y puede afectar todos los órganos.

“Sabemos que esta enfermedad ataca todo el cuerpo, todos los órganos se pueden ver afectados, algunos más sensibles que otros, pero todavía hay cosas que no podemos ver con nuestras pobres herramientas”, aseveró en entrevista telefónica.

“Sí necesitamos otras especialidades para poder saber más a ciencia cierta y como decimos en medicina, la última palabra siempre la tiene el patólogo”, señaló.

Palos de ciego

Al resaltar la médica que no se están haciendo autopsia, no se sabe finalmente qué pasa con los pacientes que se mueren por las distintas causas que no sean respiratorias.

Inclusive criticó que no se estén realizando pruebas necesarias masivas para saber la realidad de contagios en todo el país, lo que abriría el panorama para atacar la pandemia.

“Sería súper interesante abrirlo y saber qué pasó. Y eso es parte también de la deficiencia de la infraestructura que tenemos”, comentó a nivel general.

Sentenció que el coronavirus llegó para quedarse, “vamos a tener que aprender a convivir con él, hasta que no haya una vacuna”.

Crecen contagios y abren puertas

En cuanto a su trabajo en uno de los hospitales Covid de Puebla, detalló que cada día que pasa comienza a haber más afectados por los contagios y más difícil atenderlos.

“Ahorita se están enfocando más en la economía que en el Sector Salud. Este señor (Hugo López-Gatell), que dice que estamos en el pico máximo y es como el chiste, léelo la próxima semana y para la próxima se posterga. No hemos parado y se siguen incrementando los casos”.

“Solamente cuando a ti te pasa es cuando comienzas a obedecer más reglas”, dijo al hacer referencia en las miles de personas que no creen en la gravedad del coronavirus, ni en la pandemia.

Sobre la inmunidad, considera que el cuerpo es sabio y se tiene que ir adaptando.

“Sí va a haber gente inmune y gente que sí la tenemos que definitivamente ha pasado la enfermedad sin que presente ningún síntoma o un síntoma menor”.

“Desgraciadamente no tenemos como país, la cantidad de pruebas necesaria para poder detectar a esa gente. Esas variables no las vamos a poder saber, hasta que no se haga muestreo masivo de la población”.

Las proyecciones

El Conacyt, presentó proyecciones a futuro basadas en metodologías científicas y matemáticas, en la que se presentan los mejores y peores escenarios de la pandemia en México hasta dentro de mes y medio.

En cuanto a Puebla, la estadística marca como el peor panorama la muerte de 954 personas hasta el 16 de agosto y 696 en el mejor de los escenarios.

Cabe decir que hasta el pasado viernes 29 de mayo ya se han registrado oficialmente 466 defunciones por Covid-19, según datos de la Secretaría de Salud Estatal.

Es importante señalar que el gobierno federal, ha reconocido apenas 345 defunciones hasta este sábado 30 de mayo, cifras de las que se basa el Conacyt para sus proyecciones.