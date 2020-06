La exdirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, tendrá que explicar las irregularidades en diversos contratos de adquisición, compra- venta y obras que se realizaron a medias y en algunos casos no se ejecutaron a beneficio de los Comités Ejecutivos Estatales (CEE), donde figura Puebla, lugar en el que se prometió un inmueble con valor de 34 millones de pesos pero que no se concretó, mientras que no hay claridad a dónde están estos recursos.

Y es que, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena ordenó el reinició de una auditoría de los estados financieros del ejercicio fiscal 2019 y el primer trimestre de 2020, pues se presumen irregularidades financieras, estas auditorías incluirían los recursos que recibió el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Puebla, dinero ejercido durante el periodo de Yeidckol Polensky Gurwitz, ex líder nacional de este partido.

El acuerdo de Morena precisa que la información debe ser emitida durante los próximos 30 días, ya que en reiteradas ocasiones se ha solicitado información a la Secretaria General, Yeidckol Polevnsky Gurwitz; sin embargo, se ha negado a brindarla.

La auditoría a las finanzas da pie a una investigación detallada de los recursos que se etiquetaron para cada entidad; por ejemplo, se explica el caso de ocho inmuebles en distintas ciudades pagados en su totalidad por un monto de 127 millones 305 mil pesos.

El inmueble ocupado para las oficinas de Morena Puebla es arrendado; sin embargo, el acuerdo que emitió el CEN señala que hay irregularidades en relación a un contrato de compra- venta de un inmueble por 34 millones de pesos, además de otros cinco inmuebles de otras entidades que serían comprados por un total de 288 millones 200 mil pesos, es decir, que no han sido finiquitados.

Los supuestos malos manejos financieros habrían sido cometidos en “adaptaciones, construcciones, remodelaciones, restauraciones, edificaciones, urbanizaciones y el suministro, colocación de materiales para trabajos de mantenimientos de oficinas regionales, suministro de mobiliario y accesorios para oficinas regionales y equipos de cómputo, accesorios, consumibles junto con equipo y sistemas para seguridad de las oficinas nacionales”.

La auditoría que a nivel nacional se llevará a cabo implicará que en cada entidad se revisen los estados financieros, especialmente porque hubo cambio de delegados con funciones de presidente; por ejemplo, hace una semana asumió el cargo Carlos Alberto Evangelista Anicceto, luego de que en noviembre del año pasado venciera el periodo de Mario Bracamonte González.