Al próximo rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) lo seleccionarán en las urnas en el proceso del 2021, advirtió Alfonso Esparza Ortiz, al priorizar que no permitirá la intromisión de fuerzas ajenas al seno de la entidad.

Al concluir la sesión extraordinaria del Consejo Universitario virtual, subrayó que tomó la decisión de promover un amparo porque parecía algo inverosímil, parecía algo que no podía suceder y a partir de los ataques a la institución, de esos deseos de intromisión y de los ataques personales, que ahora alcanzan a su familia.

Esparza Ortiz advirtió que defenderá a la universidad para que se respete el voto de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria.

“Al próximo rector de la BUAP lo elegirán los universitarios y nadie más; no vamos a aceptar injerencias, no vamos a aceptar presiones y, por ello, es este amparo que va más allá de protegerme de una detención ilegal, va más allá de los hechos que tradicionalmente llevan este tipo de amparos como se les quiso calificar, va hacia una denuncia de persecución político, va hacia una denuncia sistemática de intromisión e injerencia de la vida universitaria, así que le daremos continuidad. Va en una afectación a los derechos humanos más sensibles”, subrayó.

Bajo ese panorama, el rector agradeció las muestras de apoyo y solidaridad por parte de la comunidad universitaria, al valorar que la BUAP continúa enfocada en cumplir sus funciones y otorgando una educación de calidad.

Priorizó que solo le interesa la comunidad universitaria porque "a ustedes me debo, le sirvo a la comunidad universitaria; ustedes me eligieron, me han dado su voto de confianza para continuar al frente de la institución y, por ello, sigo en esta posición y sigo trabajando”.

Agradeció a los estudiantes y académicos que comparten su apoyo a la rectoría a través de mensajes por las redes sociales; además a los investigadores y docentes que ahora recaban firmas para generar un documento en el que lo apoyan.

“Agradezco su apoyo, eso me fortalece, me da motivación suficiente para seguir haciendo al defensa de la institución para seguir alcanzando los objetivos que nos hemos propuesto y para poder continuar creciendo y desarrollándonos día a día; agradezco y es un compromiso para impulsar las políticas que sean benéficas para toda la comunidad".

Puntualizó que únicamente la comunidad universitaria quiere que la dejen trabajar.

"Nosotros estamos en el día a día tratando de hacer siempre lo mejor por nuestra comunidad universitaria”.