El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI designó a Néstor Camarillo Medina y a Isabel Merlo Talavera como presidente y secretaria del Comité Directivo Estatal (CDE), ellos se encargarán del proceso de selección de la nueva dirigencia estatal cuando las condiciones sanitarias lo permitan, pues se atraviesa por la pandemia del Covid-19.

En un documento que hizo púbico el CEN del PRI se especifica que resulta determinante y necesario prorrogar el periodo estatutario del Comité Directivo Estatal, por ello “para otorgar certeza jurídica al citado órgano de dirección estatal se designa a las personas Néstor Camarillo Medina y María Isabel Merlo Talavera como presidente y secretaria general, respectivamente con carácter de provisionales”, se cita.

El acuerdo instruye a los nuevos dirigentes celebrar en términos de la normatividad del PRI, los trabajos del proceso interno electivo ordinario de las personas titulares a la Presidencia y Secretaría General del Comité Directivo Estatal para el periodo estatutario 2020-2024, una vez que las medidas sanitarias lo permitan.

Y es que, desde 2014 no se lleva a cabo una elección interna en el PRI, cuando fueron electos como presidenta de este partido Isabel Allende Cano y como secretario Víctor Gerardo Gabriel Chedraui, pues el resto de dirigentes quienes se hicieron cargo de las elecciones en 2016, 2018 y 2019 solo fueron provisionales, pero no fueron electos como lo marcan los estatutos de este partido.

Antes del proceso electoral 2020-2021 el PRI realizaría el cambio de la dirigencia estatal, de acuerdo a los métodos de selección que marcan los estatutos; sin embargo, ante la contingencia sanitaria el CEN a cargo de Enrique Moreno Cárdenas determinó designar de forma directa al ex presidente de Quecholac y a la ex funcionaria federal.

En septiembre arranca el proceso electoral federal y en noviembre el local, con ello los dos dirigentes provisionales del tricolor se responsabilizarían de la organización, en virtud de que la ley electoral no permite cambios en las dirigencias partidistas en pleno proceso.

Desde 2014 PRI solo tiene dirigentes provisionales

Desde el pasado 21 de septiembre de 2014 fue la última elección que tuvo el PRI, cuando Isabel Allende Cano y Gabriel Chedraui fueron electos como dirigentes, pero ya no se hicieron cargo del proceso electoral 2016, cuando participó Blanca Alcalá Ruiz, ya que presentaron su renuncia y entonces Jorge Chedraui y Rocío García Olmedo sacaron adelante los trabajos de organización electoral.

En 2018, los dirigentes provisionales, Jorge Estefan Chidiac y Rocío García Olmedo presentaron sus renuncias a sus cargos y fue en mayo de ese mismo año cuando Javier Casique Zarate e Isabel Merlo Talavera son designados como presidente y secretaria general de este partido, respectivamente.

Con el inicio del proceso electoral extraordinario, en 2019, fueron designados por el CEN Lorenzo Rivera Sosa y Xitlalic Ceja García, como los nuevos dirigentes del PRI, quienes renunciaron a sus cargos, con la clara intención de participar en el proceso interno del PRI, pues ambos aspiran a la dirigencia.

Con la renuncia de los dirigentes, el CEN designó a Américo Zuñiga Martínez como delegado con funciones de presidente en Puebla, quien ha hecho de forma reiterada el llamado a los priistas a la unidad, en la víspera del proceso electoral 2020-2021.

Impone CEN a Néstor Camarillo

El ex presidente municipal de Quecholac, Néstor Camarillo Medina, manifestó sus aspiraciones a la dirigencia estatal del PRI, al igual que otros ex dirigentes como Lorenzo Rivera, Xitlalic Ceja García, Juan Manuel Vega Rayet, la diputada federal, Lucero Saldaña, incluso el ex candidato a gobernador, Alberto Jiménez Merino.

Debido a que en septiembre comienza el proceso electoral, la ley en la materia señala que no puede haber cambio de dirigentes al arranque del proceso electoral, por lo que Néstor Camarillo Medina junto con Isabel Merlo Talavera se harían cargo de las elecciones.