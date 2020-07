Millones de usuarios en todo el mundo se han descargado la popular aplicación de redes sociales basada en vídeos TikTok, pero las preocupaciones por la seguridad y la privacidad de los datos de la aplicación están aumentando.

La semana pasada, India prohibió TikTok junto a otras 58 aplicaciones chinas y la Administración Trump de Estados Unidos ha reconocido que analiza “muy en serio” su prohibición.

Yahoo Finanzas habló con tres expertos en ciberseguridad para averiguar por qué TikTok podría ser un problema y si consideran que debemos eliminar la aplicación.

Datos desconocidos

Se presume que TikTok recopila los mismos tipos de datos que otras aplicaciones de redes sociales, o incluso más, pero lo que preocupa a muchos expertos es que existen demasiadas incógnitas.

“El problema de TikTok tiene que ver con la instalación. Lo que sucede es que cuando instalas una aplicación como TikTok le permites hacer ciertas cosas”, explicó dijo Matthew Warren, profesor de ciberseguridad de la Universidad Real Instituto de Tecnología de Melbourne.

Y eso significa dar permiso a la aplicación para que use tu cámara, micrófono y tu lista de contactos. Llegados a ese punto el asunto se vuelve confuso.

“La incertidumbre radica en que también puede recopilar los datos de tu ubicación y potencialmente cualquier otro tipo de información de las aplicaciones que tienes en tu teléfono móvil”.

Hace dos meses, un usuario de Reddit llamado bangorlol afirmó haber realizado una ingeniería inversa de la aplicación TikTok y descubrió que recopila muchos más datos que otras aplicaciones.

“TikTok es un servicio de recopilación de datos que parece una red social”, escribió el usuario de Reddit en una publicación. “Si hay una API para obtener información sobre ti, tus contactos o tu dispositivo... bueno, la están usando”.

La publicación también contenía una explicación técnica del tipo de datos que TikTok almacenaba y las formas en que impedía a los usuarios “revertir” o “depurar” la aplicación. También destacaba el hecho de que la aplicación intenta evitar que sepas cuántos datos está acumulando sobre ti.

TikTok es propiedad de China, otras aplicaciones no

Según el analista del Instituto de Política Estratégica de Australia, Fergus Ryan, la principal característica distintiva de TikTok es que pertenece a una empresa china.

“Muchas de las aplicaciones que las personas usan, incluidas las aplicaciones de redes sociales, recopilan una gran cantidad de datos sobre sus usuarios. A menudo los permisos que esas aplicaciones piden a sus usuarios son excesivos e invasivos”, le dijo a Yahoo Finanzas.

“Pero lo que diferencia a aplicaciones como TikTok y WeChat es que son de China, lo cual las coloca en una jurisdicción legal particular. Eso significa que, debido a una serie de leyes de seguridad nacional de China diferentes, no existe un cortafuegos que separe a las autoridades chinas de los datos de los usuarios que recopilan esas compañías.

“Y eso implica que si las agencias de inteligencia chinas, por ejemplo, quieren echar un vistazo a esos datos, no hay ningún obstáculo legal que les impida hacerlo”.

Por el contrario, Facebook se ha negado a desbloquear un iPhone para el FBI, un derecho que tiene esta red social como empresa estadounidense. “Eso simplemente no podría pasar en China”.

Más allá de los vídeos de baile: TikTok pertenece a una empresa de Inteligencia Artificial. Es posible que las personas tampoco sepan que TikTok es propiedad de ByteDance, una compañía tecnológica con sede en Beijing que también posee otras plataformas chinas: Toutiao y Douyin.

“Bytedance, que es la compañía matriz de TikTok, es en esencia una empresa de inteligencia artificial”, dijo Ryan.

“En la base de todas esas aplicaciones hay un algoritmo extremadamente poderoso impulsado por la inteligencia artificial, por lo que ByteDance realmente está en el negocio de recopilar y procesar datos, y usarlos para convertirse en una compañía de inteligencia artificial aún más poderosa”, apuntó.

“Eso significa que, si ese es su objetivo, su prioridad consiste en recopilar la mayor cantidad de información posible”.

En febrero se descubrió que TikTok, junto con otras aplicaciones de noticias y entretenimiento, tenía acceso al portapapeles de los usuarios (cualquier cosa que copies y pegues), una falla de seguridad potencial. El 16 de abril dijeron haber solucionado el problema.

Sin embargo, a fines de junio sorprendieron a la aplicación haciendo lo mismo de nuevo.

“Las aplicaciones de redes sociales como TikTok y Facebook traspasan los límites en lo que respecta a la privacidad y solo dan un paso atrás cuando les llaman la atención. Pero parece que en el caso de TikTok lo hacen de muy mala gana porque realmente están muy enfocados en acumular la mayor cantidad de datos posible”.

En resumen: ¿debes eliminar TikTok?

Warren, de la Universidad Real Instituto de Tecnología de Melbourne, dijo que instaló TikTok, pero eliminó la aplicación después de que la publicación de bangorlol se volviera viral.

“Creo que todos deberían formarse su propia opinión y decidir si se sienten cómodos con la información personal que comparten con entidades desconocidas. Supongo que es una decisión personal: yo la eliminé porque era algo con lo que no me sentía cómodo”, afirmó.

Añadió que, básicamente, hay demasiadas incógnitas. “El problema que tienen las personas es que cuando han recopilado información sobre ellos, nunca van a poder solicitar que la eliminen o retiren de la red”.

Terry Roberts, fundadora y directora ejecutiva de la firma de ciberseguridad WhiteHawk, le confesó a Yahoo Finanzas que era una “profesional paranoica del riesgo internacional”.

“No recomendaría usarla, sobre todo si existe una alternativa similar”, afirmó.

De hecho, va un paso más allá. “También digo a mi familia y amigos que no publiquen fotos de menores en Facebook y que no hablen abiertamente sobre sus rutinas o planes de vacaciones en las redes sociales. Personas con malas intenciones hay en todos los países y atacan de todas las maneras posibles, así que es mejor no facilitarles el trabajo a los delincuentes y punto”.

Como analista, Ryan dice que necesita tener TikTok por su trabajo. Pero ¿la recomendaría a sus primos, sobrinos y sobrinas? La respuesta es no, pero no por la razón que piensas sino por el contenido de la plataforma.

Explicó que TikTok ha crecido a un ritmo increíblemente rápido, por lo que sus moderadores no han podido mantenerse al día.

Esto significa que los menores corren el riesgo de ver algún contenido que podría ser muy dañino o destructivo. Ryan recuerda un vídeo que apareció en TikTok de un joven riéndose de una foto familiar. En la foto aparecía su primo, un asesino de masas.

“Muestra la imagen y es como una broma graciosa para él”, dijo Ryan. “No quisiera que mis sobrinos y sobrinas vieran ese tipo de contenido en sus pantallas”.

Más allá de esto, tener o no TikTok también dependerá de quién eres.

“Si eres una persona que quiere trabajar en industrias sensibles o en sectores del gobierno de tu país, sobre todo en áreas relacionadas con la seguridad nacional, entonces deberías tomártelo más en serio”, advirtió Ryan.

La “tremenda” cantidad de datos que recopilan aplicaciones como TikTok puede reflejar una “imagen vívida” de quién eres, tus relaciones, dónde vives, tus hábitos de viaje y tu aspecto.

“Así que se trata de una gran cantidad de información que, básicamente, estás entregando al Partido Comunista de China”.

Con información de Yahoo Finanzas