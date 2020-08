A través de su cuenta de Twitter, el activista poblano Luis Soriano Peregrina dio a conocer que presentó una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) contra de Denise Dresser asegurando que ella realizó una supuesta discriminación por edad contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el ex titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, y el entrante secretario, Jorge Arganis Díaz Leal.

El representante de la organización Voz Ciudadana por los Derechos Humanos señaló que la denuncia en contra de la analista política fue recibida por la Conapred bajo el folio 395625.

1/2 Se presentó queja contra @DeniseDresserG por discriminación por edad hacia el C. @lopezobrador_ generando la @CONAPRED el folio 395625, porfavor firmemos en @Change para que que se les deje de utilizar la discriminación como herramienta políticahttps://t.co/7WdQPFjEoF#AMLO pic.twitter.com/BS6Y2wRx6c — Luis Soriano (@LuisSorianoVC) August 6, 2020

De acuerdo con Proceso, la denuncia surge por un tuit que publicó Denise Dresser el pasado 23 de julio, y que el activista afirmó que es discriminatorio bajo la modalidad de “edadismo”.

El mensaje basado en un “meme”, es decir, una imagen con texto cuya finalidad es el entretenimiento, muestra una fotografía en la que aparecen sentados el presidente López Obrador y titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entrante y saliente, bajo el lema “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

En dicha imagen subida a las redes sociales de la analista, Dresser acompaña su tuit con la frase: “Ni modo. Para reír”.

“Es fundamental señalar que el objeto de la queja pretende evidenciar como la autoría del meme busca deslegitimar la capacidad jurídica de las personas de la foto por el solo hecho de verse como personas adultas mayores, buscando justificar el edadismo en la sociedad por la disminución en las capacidades físicas y sensoriales de las personas adultas mayores”, expone la denucia.

A través de un mensaje, el denunciante aseguró que Denise Dresser es una persona pública, con herramientas suficientes que influyen en un colectivo para incentivar la discriminación no sólo a las personas objeto de “las burlas”, sino a todo el sector de personas adultas mayores, que son un sector vulnerable.