Con 19 votos a favor, de los diputados de Morena y aliados, 10 en contra por parte del PRI y PAN, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a distintas leyes y se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que dispondrá del dinero de las afores de los trabajadores de más de 70 años que no las reclamaron.

Durante la sesión, con la crítica de los legisladores de la oposición, que advirtieron del riesgo que implica el establecer que a los 70 años de edad del trabajador, los recursos pasarán automáticamente al “Fondo de Pensiones para el Bienestar”.

Después de cerca de dos horas de discusión, se dio la aprobación para que pase a pleno, y se precisa que dicho fondo se integrará con los recursos que están en las afores de ahorradores con más de 70 años de edad y que no han sido reclamados, en el caso de trabajadores del sector privado y del IMSS; y de los que han cumplido 75 años en el caso de los trabajadores del Estado y del ISSSTE.

La iniciativa, que pasará al pleno, establece modificaciones a cinco leyes secundarias: la Ley del IMSS, la Ley del ISSSTE, la Ley del Infonavit, la del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Ley del Presupuesto.

Los legisladores de oposición consideraron que es un despojo, ya que actualmente sólo el Infonavit es la institución que da seguimiento para que los trabajadores que no hicieron uso de su crédito recuperen sus aportaciones.

En el caso del IMSS, e ISSSTE, advirtieron que sólo se manda un aviso, sin que haya confirmación de que lo recibió el trabajador o sus beneficiarios.

Cuestionaron el caso de los trabajadores de más de 70 años que siguen en activo y que podrían perder su afore con la medida a no haber gestionado la pensión, y subrayaron que es un importante número, pero Morena no hizo el análisis.

La versión de Nacho Mier

El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, explicó que la propuesta versa en la creación de un fondo noble, generoso y solidario, que no compromete los recursos de las y los trabajadores ni al sistema que regula las afores.

“Es un fondo compensatorio, complementario, solidario, que no afecta recursos fiscales comprometidos, que no afecta los derechos de los trabajadores y no toca la afores, las afores no se tocan”, sostuvo al tiempo de declarar que los ahorros son imprescriptibles.