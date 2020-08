Siguiendo con el éxito y presentando cosas innovadoras, las estrellas globales BTS, promocionan su nuevo sencillo titulado “Dynamite”, el cual está acompañado de un impresionante videoclip oficial.

El grupo BTS ha abordado sus dificultades, sufrimiento y miedos en una confesión honesta y personal a través de su cuarto álbum de estudio bajo el nombre de MAP OF THE SOUL: 7, el cual fue estrenado el 21 de febrero.

Del sencillo y videos

Ahora en “Dynamite”, lanzado a sólo 6 meses de su más reciente álbum, BTS canta sobre alegría y confianza, atesorando las pequeñas cosas que hacen la vida verdaderamente valiosa y especial.

La canción apunta a traer una nueva oleada de energía necesaria para revitalizar a la comunidad global en medio de la pandemia COVID-19.

Cabe decir que creadores como David Stewart y Jessica Agombar, conocidos por “What A Man Gotta Do” de los Jonas Brothers y “I Love You’s” de Hailee Steinfeld, colaboraron en “Dynamite”.

Esta vívida canción Disco Pop, marca el primer estreno completamente en inglés de las súper estrellas; buscando superar una sensación de desánimo que se vive por la situación en el mundo, por lo que BTS se embarca en un nuevo desafío con “Dynamite”, a pesar de que no tenían planeado estrenar un sencillo digital, pero ganó el entusiasmo de los siete miembros por estar con sus fans lo más pronto posible.

De esta manera la banda de K-Pop está emocionada de poder compartir la alegría y aliento de su reciente sencillo con los oyentes de todo el mundo.

Respecto a los videos hay uno oficial y otro con una versión B, en ambas versiones de casi cuatro minutos, se ve una brillante y dinámica presentación con accesorios, peinados y vestimenta retro que amplifica el pegajoso y alegre ritmo de “Dynamite”.

La coreografía que recuerda pasos setenteros y ochenteros, es precisa y emocionante con movimientos que resaltan las distintas virtudes de cada miembro de la banda surcoreana.

Movimientos simples que están extraordinariamente conectados, permitiendo a cada miembro cantar y expresarse de manera personal al latir de su corazón y capturando así la alegre energía de la melodía y la letra de la canción.

El resultado, un magnífico toque de coreografía grupal y en solitario en “Dynamite” que sin duda traerá una poderosa y alegre vibra a los ojos y oídos de todos.

De la banda de K-Pop

BTS, un acrónimo de Bangtan Sonyeondan o "Beyond The Scene", es una banda de chicos de Corea del Sur que ha estado capturando los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo desde su debut en junio de 2013.

Los miembros de BTS son RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook.

La agrupación, ha tenido reconocimiento por su música auténtica y de producción propia, actuaciones de primer nivel y la forma en que interactúan con sus fans, la banda se ha establecido como superestrellas mundiales rompiendo innumerables récords mundiales, mientras imparten una influencia positiva a través de actividades como la campaña “Love Myself” y el discurso "Speak Yourself" en la ONU, movilizado a millones de fanáticos en todo el mundo (llamados ARMY), encabezado listas de música prominentes, realizó múltiples espectáculos en estadios con entradas agotadas en todo el mundo y ha sido nombrada parte de TIME 100: The Most Influential People of 2019.

La banda también ha sido reconocida con numerosos premios de prestigio como los Billboard Music Awards y los American Music Awards.