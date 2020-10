Será el Congreso de Puebla o el mismo gobernador, Miguel Barbosa, el que determine quién administrará el exhospital psiquiátrico que forma parte del el Museo Regional Cholula, luego de la desavenencia entre los ayuntamientos de San Andrés y San Pedro Cholula.

En entrevistas por separado, los presidentes municipales Karina Pérez Popoca y Luis Alberto Arriaga, coincidieron en señalar que no se trata de un pleito entre ambos municipios, sino solo un desacuerdo que tendrá que dirimir el legislativo poblano.

El exhospital psiquiátrico, parte del Museo Regional, es el centro de una disputa entre los municipios, luego de que autoridades de ambos ayuntamientos dijeron que se les quedaría en custodia.

No hay pleito

El presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, aseguró que no existe ningún pleito con la alcaldesa vecina Karina Pérez, al señalar que ya será el Congreso el que defina a quien le pertenece el exhospital psiquiátrico.

En entrevista, luego de la ceremonia del natalicio de José María Morelos, señaló que buscará a la presidenta municipal de San Andrés para abordar e tema.

“Yo no estoy peleando con Karina, es mi amiga, la quiero mucho, somos afiliados al mismo partido político, le tengo un gran respeto, lo que dije es que el terreno en donde está el Museo que era el hospital psiquiátrico, en el cual, por cierto, yo estudié, fui interno no como paciente sino como médico, está asentado en San Pedro Cholula", dijo.

“Pero, también lo dije, el árbitro es el Congreso del estado y eso o tiene que dirimir el árbitro no los presidentes municipales, no las luchas sociales, nada de eso”, sostuvo.

“No estoy peleando, no estoy peleando ni la administración del museo, les juro que poco o nada de dinero tenemos como para andar peleando la administración del Museo”, detalló.

Afirmó que no es el tema de ver quién administra el Museo, ya el Congreso lo va a definir, “yo voy buscar a Karina para platicar”, añadió.

De este modo insistió que nada tiene que ver con un pleito y lo que decida el Congreso se va a acatar: “Parto de un tema, los vecinos del Museo dónde pagan su predial, nada más”.

“Insisto, no es un peto y menos con Karina. Buscamos defender el territorio de San Pedro Cholula”, terminó.

Comprobaremos con documentos: Karina

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, coincidió en afirmar que no se trata de un pleito, sino de dirimir la zona territorial.

Entrevistada luego de la firma de convenio con la Secretaría del Trabajo, negó que haya recibido una especie de regaño del gobernador Miguel Barbosa, luego de que el mandatario señaló que “Karina quiere todo”.

“Yo que lo conozco, sé la manera que tiene de opinar don Miguel (Barbosa), por eso la confianza que siempre nos hemos tenido, entiendo la postura que lo que menos quiere es generar conflictos entre los presidentes municipales”, dijo.

“No busco conflicto con el presidente de San Pedro Cholula, pero si soy muy clara en mi posición, la voy a defender hasta el último minuto de la administración”, advirtió Pérez Popoca.

“Ya nos tocará comprobar con documentos con el diligenciario cuando se haga la toma de posesión de los predios, conforme lo que se votó y aprobó en el Congreso”, aseguró.

Adelantó la alcaldesa que presentará los pagos de los prediales, con la delimitación territorial.

“Ese tema no tiene que ser de confrontación con el presidente Luis Alberto (Arriaga) a quien les repito, aprecio y es emanado de una misma posición política”, aclaró.

“No tendría que ser una manzana de la discordia, ni tampoco que yo busque echar pleito de manera irracional por un predio. Lo vuelvo a decir, no es la tierra, no es un pedazo de tierra, sino un legado cultural, es un emblema de una lucha de seis años que no le pertenece a la presidenta”, aseveró.

“Si en su momento sin ser presidenta municipal sino como ciudadana defendí, a riesgo de perder la libertad, el patrimonio del municipio, imagínense en calidad de presidenta que no sería yo capaz de hacer para defender ese legado”, comentó.

Indicó además que los anexos de Congreso estatal determinan que pertenece a San Andrés Cholula.

“Hay que tener autoridad moral para pedir las cosas, si en esa lucha él (Arriaga) nos hubiera acompañado, en ningún momento me atrevería a refutarlo”, sostuvo.

“Yo voy a defender legítima y legalmente le corresponde a San Andrés Cholula, no tendríamos porqué hacerlo ni discutir ni confrontarnos si cada uno entendiera desde el ámbito de o moral lo que a derecho le corresponde”, finalizó.