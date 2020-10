El gobernador, Miguel Barbosa Huerta confirmó que no asistirá ni de forma presencial ni emitirá mensaje vía zoom en el informe de actividades de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, pues además de que hasta hoy a las 9.40 minutos le llegó la invitación, hubo falta de cortesía para adecuar el formato del acto protocolario.

El mandatario local exhibió que la alcaldesa morenista solo demostró que no tenía la intención de invitarlo a este informe de labores del segundo año de la administración municipal “hoy es viernes, el día inmediato hábil de la sesión protocolaria de informe que es el lunes y por tanto yo no puedo asistir. Yo creo que de plano no querían invitarme, entonces estoy planteando las cosas con mucha civilidad con mucho respeto, deseo que ese informe se lleve en términos de satisfacción entre regidores y la ciudadanía, le deseo lo mejor a la presidenta municipal en su informe que rendirá y esa es la condición por la cual no asistiré a dicho informe”, dijo el mandatario poblano.

Los informes de actividades se rinden en sesiones de cabildo y sin que esté plasmado en la ley como un acto de cortesía los alcaldes invitan al titular del Poder Ejecutivo en turno, a quien le abren un espacio para emitir un mensaje, por lo que en esta ocasión el mandatario local no asistirá por la falta de cortesía del Ayuntamiento de Puebla.