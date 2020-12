En sesión ordinaria del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el director general, Zoé Robledo, informó a los representantes del sector obrero, patronal y de Gobierno el plan del Instituto para garantizar la cobertura de personal médico, de enfermería y laboratoristas durante la etapa crítica de la pandemia en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021.



En ese sentido, el titular del Seguro Social detalló a las y los consejeros los beneficios que recibirá el personal que de manera voluntaria continúe laborando en hospitales y unidades médicas que brindan atención a pacientes con COVID-19 durante estos dos meses y, en particular, en las guardias del 25 de diciembre y el 1 de enero.



Resaltó que el personal de laboratorio realiza una labor de alto riesgo frente al COVID-19 al realizar las pruebas para la detección del virus, por ello el H. Consejo Técnico del IMSS aprobó otorgarles Notas de Mérito e incluir su categoría dentro del Programa de Comisión COVID, vacaciones no disfrutadas y guardia COVID.



Zoé Robledo rechazó la información que sugiere que el personal laboratorista queda fuera de la primera etapa de vacunación contra el COVID-19, “ese documento no oficial” y “no hay una determinación que los excluya y que por supuesto forman parte del personal de salud que se va a vacunar prioritariamente”.



Con un trabajo conjunto entre el Instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), se determinó crear tres nuevos estímulos: Guardia COVID, Comisión COVID y Vacaciones no disfrutadas COVID, “son estrategias que se implementarán de manera simultánea” y que permitirán resolver el tema de vacaciones, indicó el director del IMSS.



En este sentido, el director de Administración, Humberto Pedrero, destacó que al reforzar los Equipos de Respuesta COVID se podrá garantizar un adecuado seguimiento a los pacientes hospitalizados con esta enfermedad, en particular a quienes están intubados.



Por ello, se exhorta al personal médico, de enfermería, laboratoristas y auxiliares de laboratorio con vacaciones programadas en la segunda quincena de diciembre y la primera quincena de enero, para que de manera voluntaria permanezcan en sus unidades hospitalarias, por lo cual recibirán una remuneración, a fin de brindar su apoyo en las entidades que presenten el mayor número de hospitalizaciones.



En una segunda línea es que de los hospitales con menor carga de trabajo, como es el caso de Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz, el personal que pertenece a los Equipos de Respuesta COVID sea comisionado de manera inmediata a hospitales de atención COVID en estados de la República que tengan una alta carga de enfermedad y con ocupación hospitalaria igual o mayor al 50 por ciento.



La tercera estrategia consiste en que el personal adscrito a un hospital de atención COVID que sobrepase el 50 por ciento de ocupación de camas, de manera voluntaria difiera sus vacaciones hasta el mes de marzo y en adelante, y reciba por ello Notas de Mérito.



Pedrero Moreno destacó que este plan no requiere de presupuesto adicional, “porque lo que estamos haciendo es recomposición del presupuesto que tenemos para servicios personales”.