A través de las redes sociales, el diputado local, José Juan Espinosa Torres, dio a conocer que se reincorporará a las actividades legislativas en el Congreso del Estado, luego de publicar el documento en su cuenta de Twitter.

Su regreso viene acompañado con el deseo de formar parte en las elecciones para este año, pues a principios de enero se registró ante la Comisión Nacional de Elecciones como precandidato a diputado federal, esto a pesar del proceso penal que enfrenta por observaciones durante su gestión como alcalde de San Pedro Cholula.

Intolerancia Diario dio a conocer el pasado 3 de diciembre de 2020 que el legislador solicitó al Congreso una licencia temporal.

Desde el año pasado, José Juan Espinosa es investigado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobierno poblano por presuntos desvíos durante su administración como alcalde de San Pedro Cholula.

José Juan Espinosa se ha caracterizado por ser un crítico de la actual administración, así como verse inmiscuido en varias polémicas ajenas al gremio político.

Buen día, esta mañana me reincorporó a mis actividades como Diputado al @CongresoPue. El mandato constitucional que me dio el pueblo lo cumpliré como siempre lo he demostrado. #PalabraConValor pic.twitter.com/LeyWUZxd2r