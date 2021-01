Las coaliciones electorales entre partidos que han sido históricamente antagónicos no funcionan, son complejas y devoran las aspiraciones favorables que determinados candidatos tengan, pero si Morena pretende una coalición en la que se incluya a Nueva Alianza, en su calidad de morenista, el gobernador, Miguel Barbosa respetará tal decisión que solo compete asumirla a los dirigentes partidistas.

En conferencia de prensa, el mandatario local advirtió que será cuidadoso de sus declaraciones en temas electorales por su propio cargo y en medio del proceso electoral concurrente; por lo que respondió al cuestionamiento en torno a la coalición que pretenden Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, quien ha participado históricamente con Acción Nacional.

“Una alianza puede devorar cualquier aspiración, las alianzas si no se saben manejar devoran a las coyunturas favorables de determinados candidatos, una alianza contra natura que imponga la condición de ir en alianza partidos políticos antagónicos históricamente no funciona porque los votos en las alianzas no se suman automáticamente, es un procesamiento”, dijo.

Por su propia experiencia política, pues estuvo a cargo de las alianzas electorales por al menos nueve años, el gobernador sostuvo que las coaliciones pueden devorar las aspiraciones de candidatos a cargos de elección popular que estén bien posicionados entre el electorado.

“Las decisiones que tomen los partidos y sus candidatos son decisiones libres, decisiones que les corresponde tomar conforme a la ley, a los procedimientos a las condiciones electorales y nosotros solamente observaremos y respetaremos”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo local.

Esta mañana en entrevista por separado el dirigente estatal de Nueva Alianza, Emilio Salgado Néstor, confirmó que hay pláticas con Morena, PT y PVEM, para concretar coaliciones electorales y candidaturas en común, tema que de igual manera confirmó el líder del Verde, Jaime Natale Uranga.