El fundador morenista, Gabriel Biestro Medinilla, pidió a las y los militantes, especialmente al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), no equivocarse con respecto a las designaciones de las candidaturas, pues sólo con buenas decisiones Puebla capital seguirá la línea de la Cuarta Transformación marcada por Andrés Manuel López Obrador y el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, lo que significa la lucha en contra de la corrupción, la austeridad y especialmente el apoyo a los que menos tienen.

“Si el partido elije bien, lo tenemos todo para salir adelante (…) muchas personas, ciudadanos, ciudadanas, militantes, fundadores de todos los sectores sociales, vecinos, empresarios de todo, maestros, me han llamado para sumarse”, dijo el ex dirigente estatal de Morena.

La mañana de este jueves, Gabriel Biestro Medinilla y Eric Cotoñeto Carmona se reunieron para abordar temas relacionados al proceso interno que vive Morena, por lo que el diputado local agradeció el respaldo del ex dirigente del PRD, pues dijo que la verdadera izquierda se debe unir con el objetivo de consolidar un proyecto que beneficie a las y los ciudadanos.

“Agradezco ese gesto de respaldo y lo más importante es seguir trabajando y esperar que las cosas se den, hay todas las posibilidades para que haya buenos resultados en las cosas, como siempre lo hemos hecho”, dijo Biestro Medinilla.

Cuando Eric Cotoñeto Carmona decidió renunciar al PRD, Morena le abrió las puertas, partido político que entonces fue encabezado por Gabriel Biestro Medinilla, por lo que desde 2017 ambos personajes de la izquierda poblana han trabajado juntos.

“La unidad se genera se construye y no es un tema nada más de una orden o un decreto sino con bases de confianza, compañerismo, transparencia y de legalidad es como la unidad se construye y siempre lo he dicho que en el partido nunca hemos tenido problemas de opacidades, ni de imposiciones, ni de acusaciones de un mal proceso y no tiene que ser la diferencia esta vez”, dijo Biestro Medinilla.

Proyectos de gobierno no pueden enlistar solo 10 puntos

Por otra parte, el diputado Gabriel Biestro Medinilla refirió que un proyecto de gobierno no puede basarse únicamente en 10 puntos, como el senador Alejandro Armenta Mier lo ha propuesto a Claudia Rivera Vivanco, pues un plan de gobierno debe incluir diversos puntos con el objetivo de beneficiar a los que menos tienen.

A pesar de que Alejandro Armenta Mier anunció que buscaría a Gabriel Biestro Medinilla para entregarle una propuesta de trabajo, hasta el momento no lo ha hecho, pues el legislador federal ha respaldado las aspiraciones de Claudia Rivera Vivanco.

“No me han entregado el documento, pero un programa de gobierno no pueden ser solamente diez puntos, no es así, no lo conozco, pero se tendría que hacer es apegarse al programa que siempre planteó Andrés Manuel López Obrador, al programa que siempre propuso Morena, porque muchos gobiernos se han metido en problemas porque no han seguido esos principios, por no combatir la corrupción, por no tener transparencia y por no tener austeridad, lo principal y que siempre ofrecimos fue un proyecto apegado a lo que siempre dijo el movimiento y AMLO y es lo que se tendría que seguir”, dijo.

El ex dirigente estatal de Morena, refirió que los verdaderos gobiernos lopezobradoristas combaten la corrupción, son austeros y no solapan arbitrariedades, por lo que confió en que el CEN realice un proceso transparente en la designación de las y los candidatos a cargos de elección popular.