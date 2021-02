En el libro de Victoria Volkova "Mi camino hacia el amor propio", se revela la historia antes de ser una famosa influencer y activista por los derechos LGBT+.

A través de este material Volkova expone el bullying, las limitaciones, incomprensión y señalamientos de una sociedad que tiende a señalar la diversidad, que rechaza a las personas trans.

"En este libro les cuento todas las cosas que me han hecho la persona que soy el día de hoy. Muchas de ellas me dan orgullo y otras no tanto, pero definitivamente todas las historias me hicieron conocerme un poco más, me hicieron amarme, y me obligaron a ver esas partes de mí que no me gustan tanto, pero que también son dignas de amar." narró Volkova.