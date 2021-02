Gabriel Biestro Medinilla rechazó que se vaya a dar la inestabilidad en el Congreso del Estado a partir de marzo cuando al menos veinte legisladores podrían dejar sus curules para buscar un cargo de elección, ya sea diputación federal, reelección o presidencia municipal, e indicó que la institución cuenta con una estructura sólida para sacar adelante los temas.

En conferencia de prensa virtual, donde insistió en pedir al ayuntamiento que respete los derechos de los locatarios del mercado de Amalucan, pero además indicó que habría que investigar el posible sobrecosto de la obra comparando otros proyectos que se ejecutan en San Andrés Cholula y Huejotzingo.

De la licencia que han solicitado de manera oficial 11 legisladores, pero que podría llegar a veinte, incluyendo la de él a partir del 3 de marzo, expresó que no se va a afectar el pleno una vez que van a llegar los suplentes.

Al indicarle el problema de la novatez que se presentará una vez que hay temas polémicos en la agenda legislativa, el diputado dijo que se cuenta con una estructura encabezada por la Secretaría General para apoyar a los nuevos.

Recordó que en su caso hubo periodistas que le daban cuestión de días para dejar la Junta de Gobierno, y aún se mantiene. Además señaló que habrá un proceso de transición.

Abusos del ayuntamiento

Por otra parte anunció que mañana presentará un exhorto para frenar el presunto abuso de la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, y proteger a los locatarios del Mercado de Amalucan.

Señaló que los afectados presentaron al Congreso un oficio solicitando su intervención para evitar la supuesta demolición de este inmueble porque solamente les habían expresado que se realizarían trabajos de rehabilitación.

Subrayó que este proyecto afectaría a los locatarios y los dejaría por más de seis meses sin la certeza de un ingreso económico e incluso criticó que la comuna les haya ofrecido instalar sus negocios en la calle porque eso los convertiría en ambulantes.

Expresó que los locatarios manifestaron estar de acuerdo con una rehabilitación del inmueble, sin embargo, no se tomó en cuenta su opinión ante una posible demolición por lo que están pidiendo frenar el proyecto.

La guerra sucia

Referente a la guerra sucia en su contra, Biestro Medinilla, afirmó que no le preocupan las bardas pintadas para desacreditar su trabajo y aspiraciones por la alcaldía de Puebla. Aseguró que “siempre le pegan al puntero”. Presentará una denuncia por estos hechos.

En conferencia de prensa virtual, dijo que este tipo de campañas negras es común en un proceso electoral y los responsables son quienes se encuentran abajo en las preferencias electorales para tratar de denostar el trabajo del puntero y está “orgulloso” de lo que ha hecho.

Adelantó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de quienes resulten responsable de esta campaña negra para que reciban un castigo y el hecho no quede impune aunque insistió que no le afectan en nada porque cuenta con “el cariño de la gente”.

“Eso de las bardas no me molesta, no me afecta al contrario es obvio que siempre a los punteros y a los que van hasta arriba les empiezan a hacer este tipo de cosas y además no es algo que a mí me ofenda, no es algo que me pueda afectar, estoy muy orgulloso de mi origen, mis principios y mis metas”.