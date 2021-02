Al acercarse las campañas políticas, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitirá recomendaciones a los partidos y candidatos para evitar aglomeraciones, y es que carece de facultades sancionatorias para quienes no acaten medidas sanitarias Covid-19, refirió el vocal ejecutivo en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo.

El funcionario refirió que antes de emitir lineamientos la autoridad electoral sólo realizará recomendaciones para que se eviten actos masivos que provoquen posibles contagios de Covid, por lo que en su caso corresponderá a los gobiernos federal y estatal emitir medidas para contener la propagación del virus.

“Cuando se acerquen las campañas en el orden federal, el INE emitirá una serie de recomendaciones a los partidos políticos, hablamos de recomendaciones, no se habla de reglamento o lineamiento porque el INE carece de facultades sancionatorias en materia sanitaria, entonces, no podemos emitir un reglamento porque eso implicaría sanción para quien no cumpla esas disposiciones”, dijo.

Recordó que las campañas electorales federales, es decir, hacia San Lázaro, comenzarán el 4 de abril, por lo que el INE emitirá recomendaciones y en su caso son los gobiernos federal y estatal los que deberán indicar lineamientos.

Marcos Rodríguez del Castillo auguró que en medio de la pandemia del Covid, la gente participará poco en eventos masivos, pues es parte de la responsabilidad social, por lo que los candidatos y partidos políticos tendrán que innovar para pedir el voto de los ciudadanos.

Se han contagiado 47 de 842 funcionarios del INE

Desde abril del año pasado a este mes se han contagiado 47 funcionarios del INE de una plantilla de 842, informó Marcos Rodríguez del Castillo, quien durante la sesión de este viernes informó que se reunirá con el titular de la Secretaría de Salud en el estado, José Antonio Martínez García, a quien solicitará la aplicación de pruebas al personal de este órgano y es que hay movilización ante la organización del proceso electoral federal.

Del total de las personas contagiadas, tres de ellos son capacitadores electorales quienes recientemente ingresaron a laborar: “Finalmente los contagios se pueden dar haciendo trabajo de campo o yendo a comprar al súper, nosotros consideramos que estas personas no constituyen una muestra representativa, me parece que son casos aislados y que finalmente la misma dinámica social esta generando que haya contagios, si en todos los lugares hay contagios en el INE no es la excepción”, dijo el funcionario electoral.

Durante la sesión que se realizó este viernes, funcionarios electorales recordaron a Víctor Juárez quien fue vocal de capacitación, fallecido la semana pasada. En este orden, se refirió la importancia de que seguir desde el INE las recomendaciones sanitarias.

“Nuestros protocolos de atención sanitaria han sido eficaces para que no haya contagios masivos ni en nuestras oficinas ni en módulos”, refirió Marcos Rodríguez del Castillo, quien dijo que toda la gente al final está expuesta, pero en la Junta Local del INE se realizan los protocolos sanitarios correspondientes.