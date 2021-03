Luego de que la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, hiciera acto de presencia en algunos centros de vacunación contra Covid, en donde inocularon a adultos mayores, los dirigentes del PRI y PRD en Guerrero dieron a conocer que levantaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) en contra de la morenista.

En conferencia de prensa, de forma conjunta, la secretaria general del PRI, Gabriela Bernal, y el líder del PRD, Alberto Catalán, informaron que la denuncia se levantó al señalar que la morenista utilizó el programa federal de vacunación contra el Covid-19 para mejorar su posicionamiento político en busca de su reelección.

Los denunciantes revelaron una de las pruebas de la acusación contra la presidenta municipal de Acapulco al presentar un audio donde se escucha a la edil mencionar a los adultos mayores que, “gracias al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al ayuntamiento que preside, están recibiendo las vacunas”, a lo que calificaron como “campaña anticipada”.

🟥 En Acapulco no hay agua, no hay seguridad, no hay gobierno, pero hoy llegó la señora Adela Román Ocampo a los centros de vacunación con megáfono en mano, a politizar el tema de las vacunas.

