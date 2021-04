“En la mañana estaba nerviosa, temblorosa, pero ya estoy aquí”, dijo Carmen Flores Guarneros, quien con la voz entrecortada y con lágrimas señaló estar agradecida con Dios por ser vacunada y por una oportunidad de vida.

Antes de las ocho de la mañana ya estaba formada para ser inoculada contra Covid-19. En silla de ruedas acudió al Hospital de Traumatología y Ortopedia, acompañada de su nieta.

“Es buena la organización, disculpe es que soy muy chillona, pero le doy gracias a Dios por permitirnos venir a vacunar y lo que él decida de nuestras vidas”, comentó Carmen a Intolerancia Diario, quien tenía la ficha tres de las primeras 70 personas que estaban a la espera de ser vacunadas.

Este viernes fue el segundo día de la nueva estrategia de la Jornada de Vacunación contra Covid-19, en donde el Sector Salud de Puebla tiene una importante labor: los médicos, enfermeras y personal por la salud indicaban a las personas el llenado de los formatos y les pedían cuidar la sana distancia, todo en orden.

Entre los días jueves y viernes fueron inoculadas las personas de 60 años y más cuyo apellido comienza con las letras de la A a la J; para este sábado serán con apellido paterno que comience con las letras: K, L, M, N, Ñ, O, P Y Q. El domingo serán vacunadas las personas cuya letra de apellido paterno sea con las letras: R, S, T, U, V, W, X, Y, y Z.

Sólo 15 minutos de espera

A las 8:00 horas arrancó la inoculación, sin aglomeración, con orden. Al término de la atención de los primeros pacientes quienes llegaron antes de las 8 horas, el proceso posterior de vacunación fue más rápido, no más de 15 minutos de espera para las personas de 60 años y más.

A pesar de tener 61 años de edad, Alfredo Vidal se sentía como niño, un poco temeroso por el pinchazo de una dosis para prevenir una nueva enfermedad que se apoderó de la humanidad hace más de un año y que a la fecha ha dejado en Puebla a 10 mil 940 personas fallecidas por coronavirus.

“Yo me siento muy bien, muy agradable porque voy a recibir la primera vacuna, estoy formado antes de las 8 de la mañana, ya tengo todo, ya tengo la ficha, el formato. Está muy horrible, pero esperemos que con esto salgamos adelante”, dijo el señor Alfredo Vidal.

Van 49 mil 600 dosis por día

El último dato proporcionado por la Secretaría de Salud estatal es de 79 mil 278 casos positivos con un total de 10 mil 940 defunciones; por cada día a partir del pasado jueves, la meta de vacunación es de aplicar 49 mil 600 dosis contra Covid-19 por día.

En el Hospital Regional del ISSSTE, Francisco Hernández Rivas, aplaudió la nueva estrategia de vacunación, pues “el servicio es excelente, la atención igual y las preguntas que se necesitaban, muy bien, fue más rápido de lo que pensaba, no esperamos mucho tiempo. Nos dijeron que si nos sentíamos mal que si había necesidad acudiéramos a urgencias”, comentó al salir de la atención médica.

Patricia Jiménez acudió acompañada por su nieta, quien refirió que todo se llevó a cabo de forma ordenada: “Bien, la atención fue muy bien. Es una esperanza de vida. Que la gente se cuide para que nos cuidemos todos, vacunarse”, recomendó.

Concepción es otra persona de la tercera edad que no necesitó hacer largas filas, quedarse a dormir en el centro de vacunación y estar por horas asoleándose para obtener su vacuna, pues en menos de 20 minutos ingresó al Hospital Regional del ISSSTE.

“Me siento muy bien, me dijeron que me iban a vacunar, que si tenía alguna reacción les avisara, pero gracias a Dios no. Ya está mucho más en orden, mis felicitaciones a quienes están porque para eso están estos aparatos (hospitales) que nos hicieron a los derechohabientes, es mucho mejor la atención”, comentó.

Organización, menor tiempo de espera y seguridad, así se lleva a cabo la Jornada de Vacunación contra Covid-19, que comienza a partir de las 8:00 horas y hasta las 17:00 horas en las unidades del IMSS, ISSSTE y de la Red de Servicios de Salud del estado de Puebla, es decir, en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, en el Hospital del Norte, en el Hospital para el Niño Poblano y en los Centros de Salud y Servicios Ampliados.