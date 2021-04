A tres días de que venza el plazo de registros para las postulaciones locales, Eduardo Rivera Pérez fue inscrito ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) en la figura de candidatura común por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Compromiso por Puebla y Pacto Social del Integración (PSI).

Después del mediodía, acompañado por su esposa Liliana Ortiz, la presidenta del PAN, Genoveva Huerta Villegas, el dirigente del PRD, Carlos Martínez Amador y el líder del PRI, Néstor Camarillo Medina, Eduardo Rivera Pérez solicitó su registro ante el órgano electoral.

A través de sus redes sociales Eduardo Rivera señaló que es por Puebla.

Hoy me registré como candidato a la Presidencia Municipal de #Puebla junto con la planilla y los 5 partidos que me postulan, agradezco a sus dirigentes @GenovevaHuerta, @NestorCamarillo, @CarlosMtzAmador, Laura Escobar y @CNavarroCorro que me acompañaron.



¡Es por #Puebla! pic.twitter.com/G3bdtTht0G