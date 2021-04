El gobernador, Miguel Barbosa, puntualizó que Puebla está en Semáforo Epidemiológico Naranja y hay temor de que venga una tercera ola de contagios por Coronavirus, tema que se observará en los siguientes días, luego de que se concluyó la Semana Santa. Refirió que no se ha podido controlar la incidencia de contagios Covid-19 en la zona metropolitana que permanece en 63 por ciento.

“Para la federación estamos en amarillo, pero no hemos podido mejorar en la zona metropolitana con número de contagiados y número de hospitalizados, ustedes vean cómo sube el número de hospitalizados o cómo baja, vean cuántos contagiados hay y cuántos no, hoy me preocupe cuando me informaron el número de hospitalizados por institución”, dijo el mandatario local.

El gobernador refirió que los siguientes días serán importantes, pues la administración estatal tiene que realizar las acciones preparatorias para el regreso a clases de forma escalonada, como se planeó desde la Secretaría de Educación Pública federal en coordinación con las dependencias estatales.

“Lo que no hemos podido mejorar es el tema de la zona metropolitana de la ciudad, lo digo con franqueza para que no estemos especulando de que se va abrir toda la economía porque estamos en amarillo, estamos tomando predefiniciones, tememos la necesidad de sostenernos sin una nueva ola alta para poder preparar el regreso a clases en agosto, estamos tomando acciones y seguimos fortaleciendo nuestra economía, pero cuidado con eso”, dijo el gobernador.

Barbosa Huerta refirió que en Puebla se toman las definiciones de apertura económica, dependiendo de los números en la Secretaría de Salud estatal, es decir, número de contagios diarios, hospitalizados y muestras procesadas.

“Tenemos temor que venga una ola de contagios mayor y por tanto una consecuencia de hospitalizados mayor y nuestra crisis esta de la tercera ola para un número de hospitalizados importante como el que todavía tenemos, no como el que llegamos a tener antes de la segunda ola, abajo, no, el semáforo federal lo tomamos en cuenta, pero las definiciones las tomamos aquí”, puntualizó el mandatario local.

Suma Puebla 11 mil 361 muertes Covid

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud estatal, Puebla acumula 11 mil 361 muertes por Covid-19, 13 más registradas en las últimas 72 horas, este número de un total de 81 mil 929 casos positivos.

El titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez, informó que a este miércoles se reportaron 128 casos nuevos en comparación al día martes, hay 314 activos en 51 municipios, mientras que los hospitalización son 586 pacientes y de ellos 30 requieren de ventilación mecánica.

En la Red de Servicios de Salud hay 184 pacientes; IMSS tiene 227; ISSSTE cuenta con 45; ISSSTEP registra 53; Hospital Universitario suma 10; Hospital Militar Regional hay cinco pacientes y en los hospitales privados tienen 62.

No es posible abrir baños públicos

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, informó que no es posible abrir baños públicos, a pesar de las manifestaciones de los empresarios de este ramo, pues dijo que no hay condiciones para hacerlo.

Sostuvo que se analiza el comportamiento de la pandemia por Covid-19 para tomar acciones al respecto, pero recordó que actualmente hay un decreto vigente que se debe respetar: “Hay una mesa de trabajo con los empresarios de baños públicos, se manifestaron nuevamente, entiendo que quieren reabrir pero se tienen que dar las condiciones, se tienen que estar tomando las decisiones decreto que hoy está vigente”, refirió.