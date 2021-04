El 18 de abril de 2021 quedará guardado como uno de los días más complejos en la historia del futbol moderno, pues doce de los clubes más importantes y financieramente poderosos decidieron unirse para crear la Súper Liga, torneo que se busca competir la Champions League.

Esta iniciativa atenta contra las reglas de las ligas de futbol europeas, la UEFA y hasta el órgano máximo que rige el balompié profesional a nivel global, la FIFA.

Los clubes Atlético de Madrid, Barcelona y el Real Madrid de España; AC Milán, Inter de Milán y Juventus, de Italia; el campeón de Premier League, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United y Tottenham conforman la lista de rebeldes.

En el comunicado publicado de forma conjunta, la Súper Liga surge ante “la inestabilidad del modelo actual del futbol europeo”, que se detonó por la pandemia de Covid-19.

“La pandemia ha desvelado que una visión estratégica y un enfoque comercial son necesarias para aumentar el valor y las ayudas en beneficio de la pirámide del futbol en su conjunto”.

FIFA, UEFA y el mundo del futbol repudian la idea

A los minutos del anuncio, la reacción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) fue tajante al rechazar la Súper Liga al mostrar una evidente “falta de solidaridad ante las circunstancias y ante la esencia del deporte".

“La FIFA solo puede expresar su desaprobación a una ‘liga separatista europea cerrada’, fuera de las estructuras futbolísticas internacionales y sin respetar los principios antes mencionados”.

Por su lado, desde hace meses que se planteaba dicho proyecto, el cual fue detallado por Josep María Bartomeu antes de dejar el FC Barcelona en octubre de 2020, la UEFA catalogó al proyecto como "cínico", pues consideró que los impulsores sólo buscan su aumentar su patrimonio financiero.

Por su parte, la leyenda del Manchester United, Gary Neville criticó tajantemente a todos los clubes y su opinión ha sido el estandarte de millones de aficionados en las redes sociales, pues esta iniciativa la calificó como "criminal contra los aficionados".

“Es pura codicia. Son impostores. ¡Son impostores! Los dueños del Manchester United, los dueños del Liverpool, los dueños del Chelsea, los dueños del Manchester City, no tienen nada que ver con el futbol de este país. Hay más de 100 años de historia y o hay un aficionado al futbol en este país que no se enfurezca escuchando esta conversación y estos anuncios. Tu sistema piramidal por el que has luchado durante 150 años, desaparecido. La historia y tradición que recorre a esos clubes es enorme, pero dejan mucho que desear en este momento”.

Medidas tajantes ante Súper Liga

Este lunes, en la reunión de la UEFA para revelar el cambio de formato en la Champions League a partir de 2024, el presidente, Aleksander Ceferín, aseguró que esta iniciativa es un "escupitajo a la cara del futbol".

Además de las fuertes críticas, destacó que aquellos que participen en este torneo no podrán estar en ninguna otra competición a nivel local, europea o mundial y sus jugadores no podrán representar a sus selecciones nacionales.

De acuerdo con varios medios europeos, los castigos podrían aplicarse esta misma semana de seguir llevando esta línea de intención.

Esto se suma a las múltiples críticas a través de las redes sociales y a los aficionados que han comenzado a quejarse abiertamente de esta decisión al señalar que el futbol "fue creado por los pobres y robado por los ricos".